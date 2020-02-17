首批包機台商18日解除隔離 持續自主健康管理
因武漢肺炎疫情，首批包機回台的246名在檢疫所的台商明天將解除隔離。指揮中心表示，會量體溫、讓他們戴口罩後再離開，台商們需自主健康管理並少去公共場所。
中央流行疫情指揮中心今天召開記者會，首批包機回台的247名台商，除了一人確診還在治療中，其餘的246人集中檢疫場所密切健康監測，預計明日解除隔離，已宣導返家後需進行自主健康管理。
醫福會執行長王必勝表示，會讓台商們離開前在量一次體溫並要求戴上口罩，希望在返家前不要把口罩拿下來。有些台商會有家人接送，若沒有安排的則會統一由遊覽車送到指定地點再各自解散。
王必勝表示，已宣導台商們回家後依然要自主健康管理，有任何身體不適須通報、就醫時也要誠實告知病史等，並希望台商們少去公共場所，若非去不可也一定要戴口罩。
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