接回鑽石公主號台人 陳時中：已提飛航申請

因應武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，已提飛航申請，希望接回郵輪鑽石公主號上台灣人。

日本政府厚生勞動省公布目前停泊在日本橫濱港的鑽石公主號新一波504人病毒檢查結果，得知新增99例武漢肺炎病例，其中70人沒症狀。加上之前確診的355例，截至目前，船上已有454例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日說，有向日方洽談接回台灣人，研議採包機型態回國；交通部長林佳龍表示，有需要的時候，中華航空股份有限公司做為國籍航空公司，責無旁貸，一定配合國家政策執行。

陳時中在指揮中心晚間舉行的記者會表示，船上確診案例非常多，任何變化都可能產生新接觸者，有可能要延長隔離時間。