韓國瑜：處置未落實居家隔離 公安隱私抓平衡點

中央社 / 高雄17日電

台南市長黃偉哲主張要對未依規定落實居家隔離民眾罰款並公布姓名，高雄市長韓國瑜今天對此表示，尊重中央的指揮防疫標準，並在公共安全及個人隱私之間抓一個平衡點。

韓國瑜下午主持「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級第八次應變指揮中心會議後，接受媒體聯訪有關黃偉哲的主張時，做上述表示。

黃偉哲上午到成大醫院慰問防疫工作人員時指出，如果在台南市發現需要居家隔離的民眾到處趴趴走，不僅罰款還要公布姓名，盼市民配合。

韓國瑜被問到罰款、公布姓名一事時表示，尊重中央流行疫情指揮中心的標準；依據公共安全及個人隱私之間抓一個平衡點，「我們地方政府是配合中央的」。

昨天出現武漢肺炎台灣死亡首例，韓國瑜在疫情會議致詞時指出，目前是否為社區感染尚無確切的答案，對國人內心造成很大的衝擊；他今天跑遍高雄市的蛋黃區、蛋白區發現戴口罩的人比上週明顯增多，代表大家有心裡壓力。

媒體提問，韓國瑜致詞的說法是否認為衛福部長陳時中應更清楚說明。對此，韓國瑜表示，這是台灣第一個確診死亡案例，造成國人心理很大的壓力，他也看到戴口罩的人比上週多了。

韓國瑜指出，這起死亡確診案例相信已對防疫工作及國人心理狀態造成影響、物資需求也會水漲船高。他感受到陳時中的負荷已不是衛福部能夠負擔的，可能要跨部會協助，盼國人同胞遵守中央流行疫情指揮中心的指揮，全力配合「我們一起來打贏這場防疫作戰」。

新冠肺炎 COVID-19
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

郁慕明：國民黨排拒傅崐萁、不顧韓國瑜 令人費解

天氣好冷！韓國瑜為長輩打菜 叮嚀「穿暖一點」

疫情衝擊大 韓國瑜要求經發局調查各行業經濟影響

韓國瑜弔唁光德寺淨心長老 紅著眼眶離去

相關新聞

新冠肺炎死亡首例傳給3人 傳染源鎖定一浙江台商

台灣出現首例無旅遊史、找不到確定病例接觸史的新冠肺炎重症死亡個案，中央流行疫情指揮中心清查該名個案之密切接觸者及家人，只...

新冠肺炎新增二例 不在同一縣市社區加強消毒

中央流行疫情指揮中心今晚公佈COVID-19（新冠肺炎）再增加二例，分別是15日死亡的白牌計程車司機的母親和姪女婿，此家...

女子發燒住隔離房發現垃圾未收 氣炸投訴陳時中

新冠肺炎（COVID-19）疫情發燒，台灣昨天傳出首例死亡案例，全台更是繃緊神經，昨天台東某醫院收治1名發燒、咳嗽女病患...

染疫身亡司機2親人確診新冠肺炎 台灣累計22例

中央流行疫情指揮中心剛剛日公布國內新增2例COVID-19(武漢肺炎)病例，為中部80多歲女性(案21)及30多歲男性(...

懶人包／旅遊等級與流行地區分級分不清？兩張圖解惑

新冠肺炎（COVID-19）除中國外至今已破7萬例個案外，全球疫情也不斷擴大。星馬、泰國、菲律賓、日本等東南亞東北亞國家...

台南居家檢疫女子失聯 警協尋她竟稱說到新竹訪友

台南市佳里區市民花淑珍日前自大陸新冠肺炎疫區循小三通管道自大陸回台，必須居家檢疫，不料她今天失聯不知去向，市府民政局找一整天沒找到，晚間首次公布檢疫者姓名請全民協尋；佳里警方晚間聯絡到人，她竟稱到新竹找朋友，警方已通報防疫人員，依法傳染病防治法69條可對花淑珍開罰1萬至15萬元罰款。

白牌計程車司機遺體火化有防疫漏洞 衛生局：絕非事實

國內第一起染上新型冠狀肺炎死亡的白牌計程車司機，有報導爆料指死者未依規定在24小時內火化，處理遺體過程也有疏漏，恐造成防...

找到可能源頭 仍要防範大規模社區感染

台灣出現首例無旅遊史的新冠肺炎重症死亡個案，經過徹查鎖定這名個案曾載過浙江回來的台商為可能感染源，指揮中心指揮官陳時中表...

整理包／新冠肺炎台灣確診22例已1死 看案例背景資料一覽表

2019新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷擴散，台灣截至目前為止有18個確診病例傳出，聯合新聞網提供最新疫情整理：

獨／找到了！ 花女確認在新竹已送醫院隔離病房

住在台南佳里的花姓女子，月初從廈門透過小三通回到台灣，原本她都有遵行居家檢疫，戶政人員也都有聯絡上她，但今天她突失聯，台...

直播／台灣首例新冠肺炎死亡引民眾心慌 指揮中心晚間9點半說明最新防疫

中央流行疫情指揮中心召開記者會，說明新冠肺炎(COVlD-19)最新疫情及防疫作為。

專家一致認台灣無新冠肺炎社區傳播 但建議防疫拉到國安層級

台灣出現首例無旅遊史、尚未找到確定病例接觸史的新冠肺炎重症死亡個案，而且在感染源未明的情況下，這名個案又傳染給一名家人。...

熱門新聞

陸導演常凱1家4口新冠肺炎亡 陸媒揭17天「煉獄過程」

染疫身亡司機2親人確診新冠肺炎 台灣累計22例

網路傳聞紛紛 彰化成新冠肺炎「重災區」

日本疫情「海陸」兩頭燒 宣布進入「擴大感染階段」

印尼為何零疫情？衛生部長解玄機…但你未必做得到

全球疫情地圖／鑽石公主號新增99例確診病例 香港再增1例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。