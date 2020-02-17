中部檢疫所18日解除隔離 盧秀燕盼中央提供資料

因應新冠肺炎疫情設在台中的檢疫所，明天將解除隔離，台中市長盧秀燕今天表示，解除作業由中央統一進行，因相關個案來自各縣市，台中將主動接洽中央提供資料，掌握個案情形。

針對國內出現首例新冠肺炎死亡個案，盧秀燕下午在市政府與中部7縣市首長代表，共同召開視訊聯合防疫會議，希望整合7縣市需求，建請中央提供更多醫療資源。

盧秀燕表示，中央與地方合作無間，共同對抗疫情，由於中部7縣市是一個共同生活圈，因此市府加強橫向聯繫機制，在既有的區域治理平台上加強合作，尤其環保、衛生、醫療、交通、防疫物資需求上，都需整合彼此資源及資訊通報。

另外，首批搭乘包機從武漢返台的民眾，其中69人安置在台中檢疫所隔離14天，盧秀燕指出，隔離至明天到期，將由中央統一進行解除作業，這些民眾從檢疫所離開後，要回到各縣市，但台中市及相關縣市都沒有資料，她指示台中市衛生局洽詢中央，能否提供資料給各縣市，讓大家了解後給予協助。

雲林縣副縣長謝淑亞、苗栗縣副縣長鄧桂菊、新竹縣副縣長陳見賢、南投縣副縣長陳正昇等人也紛紛提出多項建言，包括中部檢疫所明天解除隔離後的處理方式、醫療院所物資發放流程、個案跨區送醫流程、學校開學後的防疫處理機制、醫療廢棄物處理等，盼藉由區域治理平台，統一請求中央協助，讓防疫做得更好、更緊密、保障民眾生命安全。