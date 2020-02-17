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受訪中接到「確診新冠肺炎」通知 東京計程車司機嚇壞記者

香港出現第58例新冠肺炎確診 另有兩宗初步確診個案

首例肺炎死亡個案傳曾到機場載客 靠行業者否認

中央社 / 17日綜合報導

中央流行疫情中心昨天宣布，國內首例武漢肺炎死亡個案是中部一名白牌計程車司機，且外傳他曾到台中機場載客，靠行車行今天澄清，他可能是其他處所載客。

中央流行疫情指揮中心昨天表示，國內共新增確診2例武漢肺炎個案，累計達20例。其中一例是在15日晚間死亡，中部61歲男性，無出國旅遊史，也非確診病例已知密切接觸者。據了解，個案是白牌計程車司機，主要客戶都是有中港澳旅遊史的民眾，外傳他曾在台中航空站載客。

台中航空站主任張瑞澍今天表示，機場內旅客與航勤人員若有交通需求，都有合法計程車排班載客，白牌計程車無法攬客，因此無法證實個案是否有在機場違規載客。

張瑞澍指出，疫情發生後，入境台中機場都必須經過體溫量測站，另外站內公共區域座椅、扶手與手把也都會定時消毒，目前中港澳班機都已停飛，民眾不須過度恐慌，機場也會加強防疫。

個案靠行的計程車業者說，死者駕駛的車輛為他個人所有，就醫後就停在車行附近，也已經消毒過，業者清查班表發現，男子發病前沒到機場，可能是前往餐廳或小吃店載客。個案家屬辦完後事後，才會決定如何處理死者車輛。

業者也提到，案發後生意約少了3成，同行也都很健康，沒有身體不適情形，但無奈疫情造成旅遊市場萎縮，連帶影響包車生意。

台中市政府交通局表示，白牌車為非法載客方式，市府已加強稽查取締，並呼籲民眾選擇合法計程車服務；近來也將提供免費清潔液，鼓勵業者加強消毒，對象包含共同營業區內（台中、彰化、南投、苗栗）的計程車駕駛，可自備1000c.c.以下不透光容器，持計程車執業登記證至台中市交通局裝取。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，目前個案還在疫情調查階段，還沒有正確與完整資訊，民眾勿以訛傳訛，待中央流行疫情指揮中心統一對外公布說明。

雲林縣衛生局則表示，遵照中央流行疫情中心標準作業程序辦理，同時針對領有重大傷病證明欲就醫者，或發燒買不到口罩的雲林縣民，可至縣內各衛生所免費索取口罩，1人限1片。

至於雲林縣20間鄉鎮市衛生所原未加入實名制口罩販售，雲林縣衛生局今天也通報中央，將有10間鄉鎮市衛生所加入販售口罩行列。

另外，台中區監理所也指出，今天起提供所轄公路汽車客運業（台中市公車除外）、遊覽車客運業、計程車客運業（台中市計程車除外）、小客車租賃業及汽車路線貨運業等運輸業業者口罩配購，每天每人配額1片，每片新台幣5元，朝「一週領一次，一次領七片」方向辦理。

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