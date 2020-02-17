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鑽石公主號新增99例新冠肺炎確診 全船累計454人感染

陳其邁：檢疫與隔離是防範社區感染傳播重點工作

中央社 / 桃園機場17日電

行政院副院長陳其邁今天下午視察桃園國際機場防疫情形，他說，目前戴口罩的原則不變，台灣接下來最重要的工作，是預防社區感染或社區傳播，因此檢疫與隔離將是重點。

陳其邁下午到桃園國際機場第2航廈聽取簡報並視察防疫整備，同時為邊境檢查的同仁加油打氣。對於記者聯訪時詢問，中國國民黨建請中央將防疫提升為一級開設，他表示，台灣在SARS之後就針對傳染病防治法進行修訂，所以不管是在感染病管控到應變機制其實都有相關法規的訂定。

對於記者詢問，台灣已出現社區零星案例，是否應由副總統陳建仁或準副總統賴清德坐鎮。陳其邁指出，台灣現在是二級開設，現階段各部會都全力協調，包括資源整備，讓指揮中心跟大家一起努力，就按照相關法制作業跟傳染病防治法的規定，全力落實防疫工作，行政院也會全力配合。

記者追問，中央如何評估社區感染是否發生，陳其邁說，第19例是屬於社區感染的零星個案，傳染源基本已掌握，來源和接觸對象在很快的清查後，相信疫情可以控制掌握。到目前為止，台灣並未出現社區傳播，民眾在社區裡被感染的風險非常低，因此戴口罩原則還是沒有改變。

陳其邁表示，政府、專家或疫情指揮中心，會針對不同的疫情做不同的考量，佩戴口罩的原則，不管是基於科學的證據或是風險評估下所做的建議，仍是有病的人，或是民眾要到醫院就醫才需要戴口罩，健康的人不需要戴口罩。

對於記者詢問，台灣與日本雙方政府的溝通狀況如何，是否可能用包機將鑽石公主號上的台灣旅客帶回。陳其邁指出，政府與日方溝通密切，若日方政策上決定清楚明確後，政府也會做好最完善妥適的防疫準備，至於時間還在協商。

記者又接著問，政府對於武漢包機目前的處理狀況。陳其邁說，防疫還是以國內疫情優先，政府希望能確保整體防疫的安全，弱勢、慢性病甚至是重大傷病、短期旅遊等，是這次希望可優先回來的對象，政府也希望可以有醫師或醫務人員在機上陪同照顧，在防疫最優先考量的情況下，大家有不同的意見應該可以討論。

陳其邁表示，在防疫工作中，接下來最重要的就是預防社區感染或社區傳播，此時，隔離跟檢疫工作就顯得相當重要，不管是在醫院、診所，有不明原因肺炎或相關呼吸道症狀者，政府就會針對這些民眾進行檢測，全面做好社區監測的工作。

世界衛生組織（WHO）已於2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

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