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疫情調查缺人才 籲公衛師速立法

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
陳保中表示，在假消息充斥與口罩供需失衡所衍伸的亂象中，更可以凸顯衛生教育與群眾風險溝通的重要性。(Photo by 林祐任/台灣醒報)
陳保中表示，在假消息充斥與口罩供需失衡所衍伸的亂象中，更可以凸顯衛生教育與群眾風險溝通的重要性。(Photo by 林祐任/台灣醒報)

新冠肺炎疫情來勢洶洶，台灣公共衛生學會呼籲，台灣需要建立公共衛生師證照制度！台大公衛學院院長詹長權強調，台灣雖然還沒出現社區感染，但仍急需公衛背景的人才。台灣公共衛生學會理事長陳保中表示，公衛師不僅可藉由疫情調查預測疾病的走向，對口罩等搶購亂象，也可發揮衛生教育的功能。

公衛師補足防疫

詹長權指出，美國自SARS過後以哈佛和約翰霍普金斯大學為首，開始廣設公衛系所，從2003年僅1,430位公衛系大學畢業生，現在已暴增至1萬多人。詹長權表示，在新冠肺炎爆發之後，美國聯邦疾病防治中心火速招募在各機場的醫療顧問（須具公衛背景），而台灣雖然並未出現社區感染，但隨著疫情逐漸升溫，具公衛師背景的人才不可少。

「公衛的5大專業能力，能夠補足防疫中可能出現的缺口。」台灣公共衛生學會理事長陳保中表示，從流行病學與生物統計的角度，公衛師可藉由疫情調查與預警，進行疾病的監測與預測；在衛生行政與管理方面，尤其面臨患病人口快速增加時，能夠因地制宜規劃醫療照護體系的規模與緊急應變措施。

陳保中指出，具公衛專業的人才也能利用環境與微生物學，了解環境防護可如何實施及評估效益；也可藉由宣導個人防護的正確使用方式，提升醫事人員的保護；此外，在假消息充斥與口罩供需失衡所衍伸的亂象中，行為社會科學領域更可以凸顯衛生教育與群眾風險溝通的重要性，這也是公衛的專業之一。

公衛師法露曙光

「歐美多國已舉辦公衛師登錄認證或考試！」陳保中提到，英國從2003年起實施，而歐盟也在2011年跟上腳步。反觀台灣在2000年由民間的台灣公共衛生學會推動，歷經立法院多次送審，卻遲遲沒有公衛師證照制度的產生，詹長權感嘆，這使得台灣每年約1,000位公衛系所畢業生，畢業之後大多轉換跑道，平白流失許多公衛人才。

陳保中表示，行政院長蘇貞昌在16日將《公衛師法》列為新會期第3優先的法案，期望立法院能夠盡速通過。

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