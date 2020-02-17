武漢肺炎死亡首例 專家籲採社區感染防疫措施

台灣昨天出現首例武漢肺炎死亡病例，衛福部長陳時中說明此個案是社區出現的零星案例，已掌握可疑的源頭對象。抗煞專家蘇益仁建議，按目前狀況，以社區感染防疫措施做就對了。

中央流行疫情指揮中心昨晚召開記者會宣布國內出現首例武漢肺炎死亡個案，個案是中部61歲白牌車司機，平時專載中港澳返台旅客，多為預約制，1月底出現咳嗽症狀，短短幾天惡化成肺炎住院隔離，2月15日病逝前才檢驗出武漢肺炎，由於沒有旅遊、接觸史，一度懷疑為社區感染，引發民眾恐慌。

指揮中心指揮官、衛福部長陳時中晚間親上火線滅火，強調此例僅為社區中零星個案、社區內人傳人的風險很低，已掌握個案曾載過的3名有疑似症狀的中港澳台商，正在進行採檢。

抗煞專家、前疾管局長蘇益仁今天接受媒體聯訪時坦言，對目前情勢感到擔憂，彷彿嗅到2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）初期的氛圍，當年3月底、4月初，國內自豪創下「零死亡、零輸出、零社區感染」的三零紀錄，導致各界不這麼重視疫情，隨後和平醫院就傳出曹姓婦人的確診個案，進入封院階段。

蘇益仁認為，看待昨天這起死案個案，建議不要排除社區感染，直接以社區感染的防疫措施去做，畢竟這例死亡病例生前被當作流感治療，還傳染給兄弟，趕緊端出防疫配套措施是重中之重。

武漢肺炎延燒至今已2個月，他強調，兩岸密切往來，目前還有5條航線的台商來來往往，台灣在這樣的情況下很難沒有社區感染。

至於防疫措施，蘇益仁說，目前已加強篩檢及用藥，而且武漢肺炎98%都是輕症，呼籲民眾調整心態，習慣武漢肺炎會常態化存在。

世界衛生組織（WHO）在2月11日把武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。