「周遭人安全嗎？」新冠肺炎死亡首例 衛生局：目前無社區感染無須恐慌

中部白牌計程車司機罹新冠肺炎確診病亡，中部不少民眾度過驚惶夜，詢問市議員「病例到底住在哪裡？」一早就去排隊買口罩的民眾表示，「不知道周圍的人到底怎樣」，面對未知有些害怕。

由於中央流行疫情指揮中心尚未公布死亡個案是在中部哪個縣市，彰化縣繼日前已有一對台商夫妻檔確定病例後，昨天傳出染病死亡的的第19例白牌計程車司機及他的弟弟，也是彰化人，讓彰化人大為緊張，人心惶惶。

很多訊息在網路上發送，還傳出是彰化某大型醫院收治這名被列為第19例的61歲的計程車司機，被影射的醫院今天的門診人數減了一大半，醫院人員說，均依疫情指揮中心的指示辦理，雖然收治這名病患，幸好醫護人員經檢驗均呈陰性，但仍要持續追蹤。

今天有網友在網路群組告知，這名司機經常載送小姐和客人的夜店，已貼出公告休業，公告說「為保護客人及員工安全，避免武漢肺炎擴散，決定從2月17到29日休息」。但到底是生意受新冠肺炎影響而停業，還是與計程車司機有接觸，尚難以證實。

彰化縣衛生局不願證實，局長葉彥伯說，「請詢問中央，目前疫情由中央統一發布」。彰化縣衛生局呼籲民眾不要恐慌，應加強個人衛生習慣。

台中市議員羅廷瑋表示，很多民眾詢問第一個死亡病例活動範圍到底在哪裏？但衛生局僅表示，台中目前沒有社區感染，更無感染確診案例，民眾無須恐慌。

台中有位安親班負責人也向本報反映，很多人在群組說，首名死亡病例據説是某家計程車行，有家長很擔心。中部地區不少民眾根據新聞內容不斷猜測，可說度過驚惶一夜。