首例新冠肺炎死亡個案回溯過程曝光 醫師感動喊「天佑台灣」

中央流行疫情指揮中心16日宣布新增2例新冠肺炎（COVID-19）個案，其中第19例為台灣首位死亡案例，據悉這2例病患是透過「回溯式、地毯式掃描」找出，這也讓醫師喊「真是天佑台灣」、「主動出擊找出個案這點真的非常棒」。

「MedPartner 美的好朋友」16日在臉書文章提到，會發現第19例個案的原因是因我國看到日本的類似案例，因此通報全國各醫療院若為流感併發重症，但流感篩檢為陰性者，都得再進行檢驗是否為新冠肺炎病毒，第19例患者是113件檢體中唯一的一名被驗出的確診者，而在病患確診後，防疫人員再經接觸史掌握79名接觸者，採檢發現了第20例案例為第19例家屬。

細心的搜索過程讓振興醫院急診重症醫學部主治醫師蔡賢龍在臉書表示，這次透過回溯式、地毯式掃描找出第19例，並追蹤密切接觸者後發現第20例，雖然結果震撼，卻也相當感動並說，「幸好有人發起，然後真的大批檢驗，這兩個病例發現的過程，還是讓我覺得天佑台灣！」另外，永康奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金也在臉書稱讚，「指揮中心此次主動出擊找出第19、20例，這一點真的非常棒！」

本國新冠肺炎首位死亡病患為61歲白牌計程車司機並患有B型肝炎及糖尿病，本身無出國旅遊史也非已知確診案例密切接觸者，於1月27日出現咳嗽症狀，2月3日則因呼吸急就醫，第一時間診斷為肺炎，而收治負壓加護隔離病房，直至2月15日才確診為新冠肺炎，當日晚間因肺炎合併敗血症死亡。