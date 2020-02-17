直播／台灣首例新冠肺炎死亡引民眾心慌 指揮中心14點說明最新防疫
中部61歲白牌計程車司機罹新冠肺炎確診病亡，中部不少民眾度過驚惶夜，各大醫院也拉高警戒層級。
衛福部長陳時中昨天深夜解釋，社區感染需要符合四個要件，分別為確定病例無法找出感染來源、本地感染個案遠超過境外移入的感染個案數、持續且連續性的傳播鍊、廣泛發生群聚事件，台灣尚未符合這四點要件。但網路仍然出現詢問聲浪，司機住哪一社區？哪家醫院？哪家車行？彰化縣衛生局呼籲民眾不要恐慌，應加強個人衛生習慣。
中央流行疫情指揮中心下午2點召開記者會，說明新冠肺炎(COVlD-19)最新疫情及防疫作為。
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