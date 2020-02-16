新冠肺炎首例死亡病例 陳時中：社區內零星個案

中央社 / 台北16日電

台灣第19例武漢肺炎病例疑為社區感染，疫情中心指揮官陳時中今天晚間澄清，此例僅為社區內零星個案，已鎖定個案曾載過3名有症狀的中港澳台商，強調社區內人傳人風險低。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今天晚間在記者會中表示，國內出現首起武漢肺炎社區感染病例，個案是家住中部的61歲男性，平時擔任白牌計程車司機，主要載送從中港澳返台的台商，由於個案沒有旅遊史、沒有確診個案接觸史，疑似為社區感染。

陳時中晚間澄清，記者會中提到的「社區感染」只是代表社區中出現的零星個案，他解釋，所謂社區感染必須要有連續性人傳人，但這名個案2月3日確診肺炎後已立即隔離，採檢相關接觸者、醫護人員採檢均為陰性，僅家庭內親密接觸者的弟弟感染，屬於家庭內感染。

陳時中指出，個案2月3日住院至今已超過14天潛伏期，如果真的有社區感染，過去14天病例可能「東冒一個、西冒一個」，但事實卻非如此，顯示進一步擴大感染的風險是很低的。

此外，指揮中心疫情調查發現，個案春節期間曾載過多名返台台商，其中3人中港澳返國後曾因呼吸道症狀就醫，期間均在家自主健康管理，目前3人已在採檢當中，也正在掌握個案與3名台商相關的密切接觸者。

陳時中強調，目前整體看來社區人傳人可能性非常低，呼籲民眾不用恐慌。

世界衛生組織（WHO）在2月11日把武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

新冠肺炎 COVID-19
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