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自稱困武漢台女返台爆「我成功散播病毒」 警疑假帳號
一名自稱因疫情受困武漢的洪姓女子在臉書發文，表示自己半年前到武漢找工作，遇到封城回不了台灣，後來看到一名馮姓男子「廣告」，以15萬元透過「私人管道」偷渡返台，另篇文甚至寫下「我成功的散播病毒」，遭網友砲轟。
高雄市衛生局則表示，因洪女在社群網站資訊內自稱人回到高雄，因此移送警方展開尋人調查。至於洪女帳號是否為假帳號，高雄市刑大科偵隊、偵四隊正偵辦中，警方表示，已向臉書調使用者資料，正調查釐清中，初步了解是個假帳號。
洪姓女子在文中大讚「如果今天沒有馮姓男子，我可能就回不來了，馮姓男子真的是我的在（再）生父母，讓我不用困在那裡，可以回到台灣」、「我花這些錢願意幫他宣傳」。
多位網友在下方留言質疑，洪女帳號根本就是假帳號在亂放消息，痛批「這種敏感時機還隨意造謠之人真的很可惡」、「為何製造恐慌」、「隔離了沒？」、「利用災難詐騙實在很糟糕」、「已經通報相關單位」。
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