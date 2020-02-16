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台灣太緊張還是日、星散漫？他神分析4種防疫態度網狂推

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分析各國防疫態度，令不少民眾大推：中肯。路透社

新冠肺炎（Covid-19）疫情持續延燒，除了最嚴重的中國外，境外確診數最高的國家為新加坡的72例，日本確診累計達53例，死亡病例一起，由於感染速度快，更讓大家繃緊神經不敢鬆懈。對此，有網友分析日本、台灣、新加坡的防疫態度，引發網友們熱議。

原PO在PTT發文，「現在日本警覺到疫情蔓延，開始呼籲國民要多戴口罩，但沒有限制口罩出口，新加坡則是到現在都沒有認真防疫，已經搞不清楚是台灣太大驚小怪，還是其它國家太散漫了呀！」

對此，有網友轉發該篇貼文並分析各國的防疫態度，台灣、美國是「知道實情者」的正常反應，能採取快速的應對措施，新加坡屬於「知道實情但放棄抵抗」的態度，政府無法鎖國防疫，單靠公共衛生和醫療體系硬撐，日本則呈現「完全不知情、醉生夢死」的態度，日人的特性是WHO說什麼，他們就信什麼，導致陷入無法解決的窘境。

該名網友提到，東南亞國家是「大概知情但我就是窮」的反應，因沒有良好的公衛體系、生活教育，甚至連經濟上都有困難，「反正抵擋不住與其花錢做防疫，還不如讓它去」。

貼文一出，網友紛紛留言表示，「正解！非常有道理」、「非常中肯！但很意外日本這次這麼傻」、「日本政府整天開會卻沒有正確對策，太相信WHO的意見，令人擔心接下來的發展」、「真的是滿精闢的講解」、「還有香港知道實情、無法抵抗，民間想採取正確的方式抗疫，但中國的傀儡政府為了討好習大大，赤裸裸地犧牲香港人民的安全」、「這篇怎麼看起來好有道理」。

另外也有人提出台灣防疫優於日本的8大關鍵

1. 對中國的敵意讓來源第一時間能被控制。

2. 有處理SARS的經驗建立的成熟體制，第一時間就建立量體溫機制。

3. 便宜的健保雖然大量消耗醫療資源，但讓人一感冒生病就往醫院跑，交給專業處理，醫生也比民眾有警覺心。

4. 空氣污染使台灣人本來就有很多人帶口罩的習慣。

5. 使用公筷母匙的習慣。

6. 觀光不怎麼樣，讓台灣觀光客連東亞前十名都沒有，陸客也來不了，降低外來威脅來源。

7. 沒那麼高的敬業態度，讓人生病會傾向要請假，就算抱病上班，也不會隱瞞自己生病的事實，而是為了在老闆面前演出勤勞的樣子。反之，日本會吃退燒藥上班隱瞞自己生病。

8. 公共交通工具落後，機車持有率世界第一，雖然造成交通問題以及空氣污染，但降低了通勤時共處密閉空間的機會。

新冠肺炎 COVID-19
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