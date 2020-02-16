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滯湖北血友病童現況 海基會稱持續保持聯繫

中央社 / 台北16日電

滯湖北血友病男童引起外界對其健康狀況關注。海基會表示，雙方持續保持聯繫，對於有網友批評男童母親臉書發文未感謝政府，則稱男童母親之前已多次言謝，「不需要過度強調」。

滯留中國大陸湖北省的血友病男童，由於需要固定施打的藥劑即將告罄，透過求助管道，由海峽交流基金會、荊門台商協會會長簡俊男等人接力合作，順利將所需藥劑送至血友病男童母親手裡。

血友病男童母親10日藉臉書發表文章表示，要特別感謝海基會、荊門台商協會會長簡俊男和提供協助的高雄醫學大學附設中和紀念醫院醫護人員。

中央社記者今天上午致電海基會，詢問血友病男童及其母親的現況，海基會發言人蔡孟君表示，海基會與血友病男童母親有維持聯繫，如有需要會提供協助。

另外，針對有網友批評血友病男童母親「發文沒有感謝台灣政府的協助」。蔡孟君認為，與血友病男童母親互動時，對方已多次對海基會表達感謝，「不需要過度強調」。

目前，血友病男童尚未傳出藥劑不足的消息。

今天上午，一名網友搜尋到血友病男童母親的臉書（Facebook），截圖她10日發表的文章，並批評她，「發文沒有感謝台灣政府的協助」，引起部分網友對血友病男童母親的批評。

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