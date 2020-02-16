台灣防疫優於日本 他列8大理由讓網友服了

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，在亞洲以日本和新加坡的確診病例最多，日本目前有53例、1人死亡，新加坡更高達72例。許多台灣人非常喜愛到日本旅遊，國人對其印象大多都是嚴謹、敬業、有規律，但日本卻在這次疫情中無法有效控制，病例數暴增，讓不少人質疑日本防疫速度慢半拍，有網友就分析問題所在，並歸納出8點台灣的防疫比日本好的關鍵原因。

這名網友在PTT寫道「日本是一個公共衛生跟公民意識比中國好很多的國家，然而一些種族天賦以及國家狀況，使日本防疫挑戰也非常大」，他說日本人的敬業精神讓他們缺乏生病要立即去醫院檢查的想法，另外還有「不想麻煩別人」的態度，讓生病的人都會盡可能隱瞞狀況到重症才去看病，這也是導致最近日本本土被確診出來的都重症化，輕症都是透過接觸史找出來的。其他還有「生病都不居家隔離休息」、「發達的公共交通工具造成病毒極容易大規模感染」、「缺乏SARS經驗使得日本醫護與民眾沒有警覺心」等等，都是讓日本疫情大爆發的原因。

原PO還以台灣和日本來做對比表示，台灣不但有著像日本一樣成熟的公衛體制，還因為幾個「天賦」讓公衛體系比日本還升級。原PO舉出8點關鍵：

1. 對中國的敵意讓來源第一時間能被控制。

2. 有處理SARS的經驗建立的成熟體制，第一時間就建立量體溫機制。

3. 便宜的健保雖然大量消耗醫療資源但讓人一感冒生病就往醫院跑，交給專業處理，醫生也比民眾有警覺心。

4. 空氣污染使台灣人本來就有很多人帶口罩的習慣。

5. 使用公筷母匙的習慣。

6. 觀光不怎麼樣，讓台灣觀光客連東亞前十名都沒有，陸客也來不了，降低外來威脅來源。

7. 沒那麼高的敬業態度，讓人生病會傾向要請假，就算抱病上班，也不會隱瞞自己生病的事實，而是為了在老闆面前演出勤勞的樣子。反之，日本會吃退燒藥上班隱瞞自己生病。

8. 公共交通工具落後，機車持有率世界第一，雖然造成交通問題以及空氣污染，但降低了通勤時共處密閉空間的機會。

貼文引來許多人的熱議，網友們大讚分析得有道理，「覺得算理性分析，推」、「分析精闢，好文，中肯」、「這好文不推不行」、「中肯，簡單來說我們比日本人更了解中國人」、「推這篇，觀察滿好。看了對台灣有信心，卻對日本悲觀了」、「一開始還以為反串，看到後來很中肯」。但也有人酸說「交通爛成那樣還要推觀光喔」、「台灣真是天時地利人和啊」、「我覺得應該感謝習近平禁止陸客來台」、「台灣感覺廢的很有用」。

更有多數網友對於台日職場上敬業的態度有不同意見，「可是我都是生病了才去加班演給老闆看」、「不是，台灣人生病會在上班時演出生病的樣子，日本人會去吃退燒藥，讓自己看起來不像生病，才不會麻煩到別人，這不一樣」、「台灣人生病：『我發燒、不舒服』，公司叫你滾回去休息幾天再來；日本人生病：我吃退燒藥，繼續上班加班」、「日本職場文化很可怕」、「那個算病態的社會吧，哪來的敬業可言」。