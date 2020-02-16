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檢疫員隨機、全數帶回…我將派包機接返鑽石公主號國人

聯合報 / 編譯莊蕙嘉、記者陳婕翎陳雨鑫／連線報導
新冠肺炎疫情持續擴大，日本出現多名確診，陳時中（右）昨到桃機慰問檢疫工作人員。 記者鄭超文／攝影

郵輪「鑽石公主號新冠肺炎病例持續增加，全球矚目。美國國務院與疾管中心正式向日本提出「撤僑」，確定派出包機，最快十六日晚間將困於船上的三百八十名美國公民接回。我中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，我國也已備齊接回滯留郵輪國人檢疫方案，預計指派包機接回國人。

日本新冠肺炎疫情有升高趨勢，「鑽石公主號」郵輪、東京都、和歌山及名古屋十五日分別新增六十七、八、三及一起確診病例。鑽石公主號原預計全船三千七百多人在船上防疫隔離十四天，二月十九日採檢陰性即可下船，但這段時間確診病患不斷增加，已達二八五人，其中兩名台籍旅客已送醫治療。

日疫情緊繃 美啟動撤僑降落加州

日本時事通信社報導，美國國務卿龐培歐與刻正訪問德國的日本外相茂木敏充討論後，確定派包機接回船上美國公民。包機預定十六日晚間抵達日本，十七日凌晨自東京羽田機場起飛，預定飛往加州的空軍基地。有鑑郵輪感染嚴重，美方規定郵輪乘客必須在基地內重新隔離十四天，已確診病患不會上機。

因應疫情緊繃，桃機入境旅客必須填寫健康聲明書。 記者鄭超文／攝影

我備妥方案 與日本磋商妥善接回

我外交部也於十四日再次向日方表明，旅客持續滯留郵輪恐增加感染風險，希望接回國人。陳時中表示，日方充分展現負責任態度，目前與日方討論重點不是能不能接回，而是如何妥善接回。

指揮中心以武漢撤僑為參考模組，陳時中表示，不排除與華航合作，指派包機接回國人，由我方派遣檢疫人員登機，保護機上人員；陳時中強調，此次乘客無須弱勢、疾病優先，會全數統一帶回台灣。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，日本檢疫量能疑似不足，日方現階段對鑽石公主號乘客採檢基準為「發燒」才採檢，日方若同意我國派遣華航赴日，包機載我國民眾返台，也將會先在當地採檢，確定登機前沒有確診病例。

而接回滯留鑽石公主號的國人，從港口到機場估計採取「包車」方式前往機場。根據日方提供資訊，目前留在鑽石公主號的國人有廿位，另外有二人是台籍船員、另有二人因出現症狀已下船住院。

東京增八起 和歌山未找到感染源

日本新冠肺炎病例持續增加，東京有八起新病例，其中七人和十三日確診的計程車司機有關，他們都參加上月十八日的計程車公會春酒，包括四名司機、兩名眷屬和一名屋形船店員。另一起病例是住東京都內四十多歲上班族，十日曾搭新幹線到愛知縣出差。因症狀遲未改善且有糖尿病史，現重症插管。

十三日確診的千葉縣廿多歲上班族是ＮＴＴ數據公司外包員工，他二日就發燒，期間仍照常搭電車通勤，ＮＴＴ已要求十多名與病患有密集接觸的員工在家隔離。

和歌山縣湯淺町的「濟生會有田醫院」新增確診病例，分別是十三日確診醫師妻子、同事及一名病患。這波新增顯示可能出現院內感染，但當局尚未找出感染路徑。

另外，日本十五日新增一例新冠肺炎確診，為十四日確診男性的妻子，他們上月廿八日至本月七日曾前往夏威夷旅遊。

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