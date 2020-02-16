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陸港澳每天逾萬人返台 從機場怎回家…

聯合報 / 記者侯俐安鄭超文／連線報導
桃園機場二月每天平均有129班陸港澳航班入境。圖／聯合報系資料照片

雖然國內大幅縮減大陸航班，兩岸直航仍有北京首都、上海浦東、上海虹橋、成都雙流、廈門高崎等五個機場可入境。據統計，桃園機場二月每天平均有一二九班陸港澳航班入境，國內每天有一萬兩千人來自大陸、香港、澳門

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天前往桃園機場慰問檢疫人員時表示，回家的路一定讓人家走，會要求旅客在返家路上戴口罩、洗手，跟他人保持一定距離，也呼籲運輸從業人員，對立或害怕是沒有必要的，旅客並不是確定有病，希望旅客返家不要再搭車往外跑，「那是不受歡迎的」。

根據疾管署「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，具有大陸、香港、澳門地區旅遊史者，入境十四天內應於居家檢疫，並遵守規定包含「留在家中不外出、亦不得出境或出國，不得搭乘大眾運輸工具」。

不過，中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥昨表示，從機場返家過程中，沒有規定「禁止搭乘大眾運輸工具」，僅呼籲「避免」搭乘大眾運輸工具，返家時過程應配戴口罩即可，但回到家就不得再搭乘大眾運輸工具。

台灣高鐵明確公告凡符合居家隔離、居家檢疫者，「不得搭乘大眾運輸工具」，否則高鐵將對旅客嚴格執行「拒絕運送」措施，一旦發現違規搭乘將立即通報鐵路警察及衛生單位。

鐵路與客運業者透露，雖然指揮中心對外指出返台者「從機場到住處」沒有禁止搭乘大眾運輸工具，基於旅客健康考量，一切規定從嚴、都是拒絕載送，除非指揮中心或交通部有白紙黑字公文明確規定，才可能改變做法。

據了解，交通部昨已向指揮中心建議，入境回住所應避免搭公共運輸，若無選擇一定要搭乘，需全程戴口罩；回到住所居家檢疫期間，不准搭公共運輸。

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