快訊

威士特丹號郵輪 出現首名確診新冠肺炎病患

旅遊疫情建議和流行地區分級分不清 疫情指揮中心圖表釋疑

中央社 / 台北15日電
「旅遊疫情建議」是提供計畫出國民眾安排行程參考，疫情最嚴峻為三級，最輕微是一級。圖／中央流行疫情指揮中心提供

日本的旅遊疫情建議等級提升到一級，很多民眾心驚，以為從日本回國要居家檢疫。這是把旅遊疫情建議等級和疫情流行地區分級搞混，中央流行疫情指揮中心今天製作圖表釋疑。

因應2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，指揮中心近日宣布，提升數個國家及地區的旅遊疫情建議等級；同時，因中國疫情日漸嚴重，也有多個省分被列入一級或二級流行地區。不過，很多民眾搞不清楚，旅遊疫情建議等級和流行地區分級有何不同。

更有急診醫師在臉書抱怨，流行地區分級分成一和二級；旅遊疫情建議分一、二和三級，但兩者所代表的嚴重程度相反，會讓民眾和醫療人員錯亂。

疫情指揮中心晚間發布圖表，詳細解釋旅遊疫情建議等級和疫情流行地區分級不同。

旅遊疫情建議等級共分為3級，提供給計畫出國民眾安排行程參考。第一級是最為輕微的「注意」（Watch），提醒民眾要遵守當地的一般預防措施，如戴口罩、勤洗手；第二級則是警示（Alert），前往當地應採取加強防護；第三級則是最為嚴重的「警告」（Warning），呼籲民眾避免到當地所有非必要的旅遊。

目前武漢肺炎旅遊疫情建議等級，日本、泰國被列為第一級「注意」；新加坡則是第二級「警示」；中國、香港、澳門則是第三級「警告」。

至於流行地區分級，是提供醫護人員法定傳染病通報的依據。目前因武漢肺炎疫情列為一級流行地區為中國湖北、廣東、浙江和河南；二級流行地區則有中國其他省分和香港、澳門。

指揮中心應變官莊人祥下午在記者會也解釋，流行地區一二級的差別主要是醫護人員通報有所差別。這兩級的民眾返台都需要居家檢疫14天，但第一級者，出現症狀要通報且入院隔離，採檢2次陰性才能解除隔離。

莊人祥說，從第二級流行地區返台者，則是出現症狀送驗後，可返回住家檢疫14天、出現肺炎或檢驗陽性必須通報並入院隔離，採檢2次陰性才得以解除隔離返回住所居家檢疫14天。

新冠肺炎 COVID-19
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

旅遊疫情建議、流行地區等級傻傻分不清 兩張圖教會你

星、泰新冠肺炎升溫 我擴大採檢14天內旅遊史有症狀者

日本隱性社區傳播？1日增8例 列一級旅遊警示

返台、返陸兩難 陸生滯留海外成人球

相關新聞

【即時短評】接回滯留武漢台胞仍有轉機

接回滯留湖北台胞的第二班包機看似遙遙無期，兩岸各有堅持，但協商本來就是妥協的藝術，尤其此事是不涉政治的事務性協商。第一批...

旅遊疫情建議、流行地區等級傻傻分不清 兩張圖教會你

哈日族小花昨天剛從日本回來，沒想到一下飛機就聽說中央流行疫情指揮中心把日本的旅遊疫情建議升級到一級注意，小花崩潰以為自己...

武漢包機無進展 國台辦再批台方百般阻撓

針對滯留湖北的台灣民眾包機返台無進展，國台辦發言人馬曉光今天再度抨擊台方是能拖就拖、能擋則擋，並敦促民進黨當局，應當盡快...

台灣員工被迫赴陸上工 洪申翰：政府應予以協助

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，近日傳出有台商要求台灣員工飛回在中國大陸工廠復工，造成台灣員工人心惶惶。對此，民進...

邊境檢疫量遽增 陳時中：志工支援並加速資訊化

由於中央流行疫情指揮中心從11日起要求所有入境航班旅客都要填報「入境健康聲明書」，導致機場的防疫工作量大增，指揮官陳時中...

如何從機場回家？陳時中：互相幫忙 不要對立或害怕

近來發生台商返台遭計程車拒載，以及陸配返台搭乘高鐵被罰一事，突顯出一入境就被通知居家檢疫的旅客，回家的路困難重重，中央流...

北市再公告居家檢疫失聯名單 1女在新北尋獲

台北市民政局今天中午公布3名居家檢疫失聯民眾身分，其中1名女性陳乙菲今天下午在新北尋獲，除由新北民政人員測量體溫、確認健...

陸港澳返台每天1.2萬人 從機場怎回家？各界不同調

一名領有台灣身分證的陸籍配偶，昨天從上海機場出境、台北松山機場入境，她在機場收下「居家檢疫通知書」，載明不能搭乘大眾運輸...

醫療口罩優先給運將 蘇貞昌：駕駛朋友一天可買一片

「政府用心，運將安心。」行政院長蘇貞昌下午在臉書表示，隨著口罩產量逐漸提升，政府也會繼續守護更多人，其中，第一線的職業駕...

影／鑽石公主號台人將包機接回 林佳龍：華航責無旁貸

停靠在日本橫濱港邊的鑽石公主號郵輪，上頭乘客至15日截止，已傳出218例確診新冠肺炎(COVID-19)其中有2名確診病...

陸配上海返台搭高鐵回家 高鐵公布車次座位

一名陸配昨天從上海返台，她從上海機場出境、台北松山機場入境，她在機場收下「居家檢疫通知書」，載明不能搭乘大眾運輸工具，卻...

首例台中居家檢疫趴趴走 台中市衛生局將開罰

台中市出現首例新冠肺炎居家檢疫者趴趴走，台中市太平區30歲林姓男子本月9日入境，需配合居家檢疫14天，到24日期滿，今天...

熱門新聞

看到李文亮去世前口罩戴法 台灣醫師超心酸

陸配上海返台搭高鐵回家 高鐵公布車次座位

全球疫情地圖／威士特丹號郵輪出現首例 各地新冠肺炎疫情一次看

陸國台辦槓上陳時中 痛批台「防疫機構負責人」滿口謊言

新冠肺炎日本確診病患通勤路線曝光 網崩潰：京葉線迪士尼遭殃

大陸疫情整理包／算法改變致病例暴增！確診66492例、累積逾1523死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。