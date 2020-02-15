快訊

22名台人滯留鑽石公主號 陳時中：預計採包機方式接回

日本和歌山一天新增三確診！全與濟生會醫院有關

失聯3港遊客遭集中安置 23日才能解除居家檢疫

中央社 / 台北15日電
日前從香港入境的3名男女入境後失聯，警方追查後在西門町一家日租套房找到3人，台北市環保局上午也派員展開消毒作業。聯合報系記者葉信菉／攝影

台北市衛生局重罰失聯3名香港籍遊客，並移送集中檢疫場所安置。衛生局今天說，3人8日從香港入境，依規定需居家檢疫14天。居家檢疫時間從3人入境隔天至22日止，23日解除。

新冠肺炎疫情嚴峻，北市府副市長黃珊珊昨天公布3名從香港入境台灣的失聯遊客資訊，市府晚間在西門町找到3人。

衛生局今天表示，昨天依違反傳染病防治法第58條規定裁罰3名香港籍遊客各新台幣7萬元，並移送集中檢疫場所安置。

至於3人安置時間及是否會遣送出境，對此，衛生局疾病管制科長余燦華接受電話訪問時說，因涉及個人資訊，無法對外說明，後續依中央流行疫情指揮中心規定辦理。

依北市府公布資訊，3名香港籍遊客在8日從香港入境台灣，依中央流行疫情指揮中心規定，須居家檢疫14天。

據了解，3名港人的居家檢疫時間從9日至22日止，至23日凌晨才能解除檢疫安置，也就是，3人將在安置所待至22日，且應不會被遣送出境。

此外，衛生局統計至14日止，共裁罰22人，其中違反居家檢疫規定有21人，包含18人被罰1萬元、3人被罰7萬元，另因違反居家隔離規定有1人，遭罰6萬元。

余燦華表示，昨天針對4名從中國入境台灣的本國籍民眾開立裁處書，依法各裁罰1萬元；至於違反居家隔離規定的1人，是確診個案的接觸者，卻未待在指定居家隔離處所且外出，查證屬實後裁罰。

他指出，尚未解除居家隔離、檢疫民眾，切勿以身試法，務必配合防疫政策規定，避免受罰，若違反居家檢疫規定，可依傳染病防治法第58條規定，處1萬元以上、15萬元以下罰鍰；違反居家隔離規定，依同法第48條規定，裁罰6萬元至30萬元。

世界衛生組織（WHO）2月11日把新冠肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

新冠肺炎 COVID-19
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

防堵失聯 柯文哲強調要合作：再不行就電子手銬

居家檢疫失聯 北市公布姓名 3人尋獲

北市公布居家檢疫失聯3遊客名單 8日香港入境

北市觀光客「人球」問題解決 黃珊珊：中央承諾會收

相關新聞

鑽石公主號美國「撤僑」 陳時中：我撤僑預計採包機制

「海上迷你武漢」鑽石公主號將完成第一批「撤僑」，美國國務院與疾管中心正式確定將向日本派出兩架包機，最快周日前將困於船上的...

應居家檢疫卻失聯 北市協尋陳乙菲、江嘉榮

為防新冠肺炎疫情擴大，昨日尋獲失聯3港人衛生局各重罰7萬送檢疫場安置，也是北市違反居家檢疫罰最重的一次，北市中午公布3名...

菲律賓為何撤銷對台禁令？ 醫師曝：GDP貢獻減少

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，各國陸續對中港澳地區下達旅遊禁令，而菲律賓一度將台灣納入旅遊禁令範圍的政策，也引起不少反彈，對此菲律賓官員經激烈討論後，在昨日（15日）宣布取消對台禁令。而對於菲律賓為何取消對我國的旅遊禁令，醫師蔡依橙表示檯面下的交涉一定不易，且菲國若堅持維持禁令限制，將損失大量GDP貢獻。

星、泰新冠肺炎升溫 我擴大採檢14天內旅遊史有症狀者

因新加坡及泰國新冠肺炎個案持續增加，且已出現第三波感染，及早防堵境外移入個案可能造成後續傳播，為加強監測，疾病管制署今致...

失聯3港遊客遭集中安置 23日才能解除居家檢疫

台北市衛生局重罰失聯3名香港籍遊客，並移送集中檢疫場所安置。衛生局今天說，3人8日從香港入境，依規定需居家檢疫14天。居...

妳在哪？北市府今公布3失聯者 僅台女陳乙菲仍未尋獲

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，台北市今天再傳3人失聯，其中包含2名台籍女子及1名未知國籍男子；轄區警方今天協助尋...

首批包機返台者再三天解隔離 交通方式指揮中心研議中

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，與新北市長侯友宜今天上午9時許首次至烏來隔離所訪視。陳時中在今下午指揮中心例行記者會中...

趴趴走開罰沒在怕 陳時中：從重開罰

「真的罰不怕」台北市連日發現需要居家檢疫或是居家隔離的民眾，不顧規定到處趴趴走，至今已開出百萬罰單，被問及是否比照私帶非...

鄰國疫情升溫少坐飛機 陳時中：疫情過去還是海闊天空

日本昨傳出四起無中國旅遊史、也未與確診病例近距離接觸的確定病例，疑似已爆發社區感染，出現隱性社區傳播，成為中國大陸、新加...

台女上海返台搭高鐵恐違法 指揮中心：將進一步討論

昨天一名台籍女子從上海返台，從松山機場入境，被列為居家檢疫對象，她昨天晚上七點左右，搭乘高鐵列車到高雄左營站，高鐵立即攔...

直播／疫情指揮中心下午兩點召開記者會 說明最新疫情及防疫作為

中央流行疫情指揮中心召開記者會，說明新冠肺炎最新疫情及防疫作為。

3失聯港人 北市各罰7萬

三名香港旅客2月8日來台後，依規定應居家檢疫卻失聯，台北市政府衛生局昨開出裁處書，從重裁罰三人各7萬元，並移送集中檢疫場所安置。

熱門新聞

窮小子娶當紅女星不被看好 胡志強與妻攜手46年結婚照曝光

包機破局幕後／知情人士：陸方變卦 要求一次運回千人

女子從上海返台搭高鐵至左營 疾管處家門等她居家檢疫

日本疑現新冠肺炎社區感染 我提升日旅遊警示第一級注意

居家檢疫卻搞失聯！惡意留業者客服電話 北市今公布3人姓名

全球疫情地圖／日和歌山醫院新增3確診 各地新冠肺炎疫情一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。