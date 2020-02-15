失聯3港遊客遭集中安置 23日才能解除居家檢疫

台北市衛生局重罰失聯3名香港籍遊客，並移送集中檢疫場所安置。衛生局今天說，3人8日從香港入境，依規定需居家檢疫14天。居家檢疫時間從3人入境隔天至22日止，23日解除。

新冠肺炎疫情嚴峻，北市府副市長黃珊珊昨天公布3名從香港入境台灣的失聯遊客資訊，市府晚間在西門町找到3人。

衛生局今天表示，昨天依違反傳染病防治法第58條規定裁罰3名香港籍遊客各新台幣7萬元，並移送集中檢疫場所安置。

至於3人安置時間及是否會遣送出境，對此，衛生局疾病管制科長余燦華接受電話訪問時說，因涉及個人資訊，無法對外說明，後續依中央流行疫情指揮中心規定辦理。

依北市府公布資訊，3名香港籍遊客在8日從香港入境台灣，依中央流行疫情指揮中心規定，須居家檢疫14天。

據了解，3名港人的居家檢疫時間從9日至22日止，至23日凌晨才能解除檢疫安置，也就是，3人將在安置所待至22日，且應不會被遣送出境。

此外，衛生局統計至14日止，共裁罰22人，其中違反居家檢疫規定有21人，包含18人被罰1萬元、3人被罰7萬元，另因違反居家隔離規定有1人，遭罰6萬元。

余燦華表示，昨天針對4名從中國入境台灣的本國籍民眾開立裁處書，依法各裁罰1萬元；至於違反居家隔離規定的1人，是確診個案的接觸者，卻未待在指定居家隔離處所且外出，查證屬實後裁罰。

他指出，尚未解除居家隔離、檢疫民眾，切勿以身試法，務必配合防疫政策規定，避免受罰，若違反居家檢疫規定，可依傳染病防治法第58條規定，處1萬元以上、15萬元以下罰鍰；違反居家隔離規定，依同法第48條規定，裁罰6萬元至30萬元。

世界衛生組織（WHO）2月11日把新冠肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。