菲律賓為何撤銷對台禁令？ 醫師曝：GDP貢獻減少

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，各國陸續對中港澳地區下達旅遊禁令，而菲律賓一度將台灣納入旅遊禁令範圍的政策，也引起不少反彈，對此菲律賓官員經激烈討論後，在昨日（15日）宣布取消對台禁令。而對於菲律賓為何取消對我國的旅遊禁令，醫師蔡依橙表示檯面下的交涉一定不易，且菲國若堅持維持禁令限制，將損失大量GDP貢獻。

原本菲律賓在2日時只對中港澳居民發布旅遊禁令，但卻在10日時將台灣納入禁令範圍，而菲眾議員也在公聽會上質詢官員，質疑為何對新冠肺炎確診人數較少的台灣施行禁令，令人懷疑是政治上的考量。

對此，蔡依橙在臉書粉專「蔡依橙的閱讀筆記」分享對菲律賓取消我國旅遊禁令的看法，他說自菲律賓宣布對台禁令後，我國外交系統便展開交涉，且對外傳出不排除採取反制措施，因此才使菲國取消禁令，而他也說到菲律賓以台灣防疫措施控制疫情良好而取消禁令的理由是不錯的外交動作，他說「能體諒菲律賓在中國壓力下不得不為，所以讓他禁個幾天，然後腰間亮個槍，不用真的上膛，就能皆大歡喜，菲律賓也作個球給我們，稱讚一下我國防疫。」

蔡依橙表示台灣經濟能力好，吸引大量外籍移工，對菲律賓人來說，外出工作的國家分成4等級，其中以加拿大屬最好，因為語言能通又有機會成為公民，而其次就是台灣，因為台灣外籍移工薪資比照最低工資標準，再來才是新加坡等地區，最後就屬中東國家較不理想，因為工作環境較差，風險又高。

他說到「菲律賓人共有 10-15% 在國外工作，每年匯回數百億美金，是國家經濟的支柱，估計 GDP 貢獻也在 15% 左右，這些人有專門的名詞，叫做 OFW = Overseas Filipino Workers，回國時在部分機場，是有 OFW 專用尊榮通道的」，因此若台灣實施禁止菲人來台工作的措施，恐怕會使菲律賓損失不少經濟來源。