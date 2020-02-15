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台商澳門返台失聯現蹤 高市：沒趴趴走不罰

中央社 / 高雄15日電
圖為第一批滯留武漢台胞搭機返台。中新社資料照片

陳姓台商7日自澳門搭機返台投宿高雄一家旅館迄今，一度失聯，日前被警方找到，高市衛生局今天指出，陳男沒趴趴走符合居家檢疫規定不罰，業者也配合防疫並繼續容留他至21日。

陳姓台商7日從澳門搭機返台，依2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫規定須居家檢疫14天，他從高雄入境後並未返回基隆戶籍地，失聯多天後，警方日前循線在高雄市一家旅館找到他。

高雄市衛生局調查發現，陳姓台商7日搭機由高雄入境後一直投宿高雄一家旅館，並未趴趴走，符合居家檢疫規定，因此沒有對他開罰。

衛生局指出，這名台商沒有症狀，既不是疑似個案，也非確診個案，旅宿業者獲悉後並沒有將他趕出去，繼續讓他住到21日居家檢疫期滿，這段期間業者也願配合相關防疫作為。

世界衛生組織（WHO）2月11日將肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

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