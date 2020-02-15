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華航、長榮飛日航線減班 賞櫻郵輪喊卡

聯合報 / 記者葉冠妤侯俐安陳睿中羅建怡／台北報導
新冠肺炎疫情影響營運，桃園機場維修廠棚外停放數架華航飛機。記者鄭超文／攝影

新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心昨宣布提升日本旅遊疫情建議到第一級「注意」，國籍航空飛日航線暫不受影響，但連日受到疫情衝擊，華航長榮已在官網公布二月下旬飛日航班取消動態，熱門航點東京成田、大阪、沖繩每天取消一至兩班。

華航、長榮日前大砍中港澳航線，二月中旬開始日本線陸續減班，航點包含東京成田、大阪、沖繩、福岡、高松、札幌等。華航班表異動公布到三月四日，共有六十六航班取消；本月十七日起長榮班表異動公布到本月底，本月廿四日開始，有部分飛往沖繩、大阪的航班，二月底前日本線取消十四班次。

此外，因應新冠肺炎疫情擴大，原訂三月廿三日、三月廿八日、四月二日出發的盛世公主號日韓六日賞櫻行程，也確定取消，民眾可辦理全額退費，或轉至後續航程，可享折扣優惠。繼日前雄獅旅遊發布取消「世界夢號」、「威尼斯號」兩艘賞櫻郵輪之後，公主遊輪又緊急取消三賞櫻航程，這也代表「賞櫻郵輪」今年將暫別台灣市場。

而針對菲律賓昨天撤銷對台禁令，對此，長榮航空表示，依市場需求先維持目前台北—馬尼拉每日兩班、台北—宿霧每日一班，並將視未來訂位狀況，再行評估恢復到台北—馬尼拉每日三班。

星宇航空原計四月六日要開航菲律賓宿霧航線，日前因菲律賓禁令被迫宣布延至七月一日開航，對於菲律賓撤銷禁令，星宇表示維持延後至七月開航規畫。AirAsia亞洲航空則在臉書宣布，由於「太突如其來」，復飛與機票重新上架等計畫待內部商討後再公布。

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