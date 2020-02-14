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為何不准沒被徵收廠商賣口罩？ 網友一面倒砲轟

聯合新聞網 / 綜合報導
經濟部宣布，只要有生產醫用口罩的廠商，將全面徵用；圖為口罩廠商生產線。圖／新北市經發局提供

新冠肺炎COVID-19）疫情延燒，造成民眾心裡恐慌，進而引發搶購口罩風潮，使得政府不得不徵收口罩來分配，並祭出實名制購買措施，不過近日傳出在新北市有一家合法口罩工廠沒有被徵收，卻私下賣口罩給民眾遭到稽查，有網友對此抱不平的說「不直接徵收口罩，還不准他給街坊鄰居使用，是放任等死喔？」

這名網友在PTT批評「政府口口聲聲全面徵收，但是卻不是全面徵收」，他指出80家工廠僅徵收25家，然後不准私自販賣又不准囤積，「就算是一個日產兩萬份口罩的小廠，累積一個月也都60萬份了，那這樣叫做囤積嗎？」沒被徵收的工廠難道只能等死嗎？而且還要這些工廠自己去申請要被徵收，這樣的作法讓原PO覺得很誇張。

原PO最後表示既然現在口罩夠了，那為何不開放那些沒有被徵收的廠商來販賣口罩，反而還要去稽查他們私下販售的行為呢？許多網友力挺原PO的看法，「真的，沒徵收要開放給人賣呀」、「全部徵收，根本就不需要投資」、「就算是小廠，幾十家加起來產量也很可觀了」、「誰符合被政府徵收資格，其餘50家為何又不被徵收？查下去應該很有趣」、「頂多收貨週期拉長一點，哪有什麼麻煩的」、「沒被政府徵收的不准賣，才能讓被徵收的壟斷」、「沒徵收還不給人賣！是要餓死人家？」

不過也有人幫政府緩頰，「80家工廠只挑其中25家徵收的原因其實不難懂，成本控制與邊際效益，假設當25家的產能已經佔了台灣總產能的80%，政府徵收後，口罩一個賣5塊。如果要為那20%的產能，一個口罩賣到10塊錢，民眾真的能接受嗎？」他也解釋沒被徵收的廠商為何不能賣？「政府一旦准許賣，保證市場大亂、防疫破口更大。為了控制疫情、控制成本、維穩市場經濟，政府施以必要之惡，廠商務必共體時艱」。

對於民眾質疑為何不開放合法、未被徵收的廠商販賣口罩，經濟部在臉書上表示已「立刻改善，全面徵收」，產量大的已徵用，而且徵用書現已發出，有證有生產的工廠全面徵用，希望能提高口罩產量。

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