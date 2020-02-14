鑽石公主號來台滿14天沒新病例 網一面倒：還需觀望

目前停泊在日本橫濱港的鑽石公主號爆發群聚感染，截至昨日（13日）為止，確診新冠肺炎（COVID-19）的人數達218人，其中8人為重症。對此，有網友表示鑽石公主號自從上月31日抵達基隆港後已有近14天的時間了，目前也尚未出現感染的新病例，因此認為台灣已將可能的感染源都堵住了，可以不用戴口罩，但貼文一出後，許多網友一面倒，表示仍不可掉以輕心，還需要觀望。

鑽石公主號上的新冠肺炎確診病例不斷攀升，而該船曾停靠在基隆港，船上乘客曾前往基隆廟口、九份、台北101等地區，對此中央政府為了防堵疫情，在7日時發布過緊急通知，呼籲在上月31日曾前往上述地點的民眾需自主健康管理。

而原PO昨日則在「批踢踢八卦板」發文，表示鑽石公主號旅客曾在雙北基隆遊走，距今也已近14天，原本大家預估北北基會有疫情大爆發，結果也沒有發生，甚至沒有出現新的確診病例，因此推估等滿14天後沒有新增病例，台灣就可以篤定過關，將可能的感染來源都賭注，而原PO對此也興奮表示「歡呼吧，大家可以準備倒數計時把口罩脫下了」。

不過貼文一出後，許多網友紛紛表示一切仍需觀望，「還有湖北900多個要闖關，想太多了」、「想得美，台商還是會進進出出」、「除非封島不然不可能完全阻擋」、「每天都有5000人從中港澳回來耶」、「最長可以24天，平均是3~5天，看目前的病例」、「台灣即便是海島，仍有許多漏洞，沒有成為統計數字不代表沒事」、「別忘了已經出現社區感染的新加坡、香港、中國、韓國還是跟台灣有往來。不能掉以輕心。」。