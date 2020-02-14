聽新聞
test
0:00 / 0:00

來自疫區逾期停留 湖北母女來台做醫美 回家路難

聯合報 / 記者林保光／高雄報導
來自新冠肺炎疫區的湖北母女因逾期停留，移民署通知到案，發現她們沒發病症狀才鬆了口氣。記者林保光／攝影

一對來自大陸湖北疫區的母女，於新冠肺炎（武漢肺炎）在台灣傳開前來台，卻逾期停留，移民署昨通知母女到案，發現她們沒發病症狀才鬆了口氣。這對母女說原要搭機回大陸，卻怕回不了家，才滯留台灣；移民署對她們裁罰後，表示會視中央政策，再決定是否強制遣返她們回大陸。

移民署南區事務大隊表示，這對來自湖北的母女，母親四十六歲、女兒約十五歲，母親為醫美健檢，一月廿日搭機來台；原訂二月三日離台，結果逢大陸疫情擴散，許多城市「封城」才逾期停留。

據了解，這對母女一月廿日來台時，湖北武漢疫情已經擴散，她們抵台隔天，到台北某醫院做醫美健檢，逛過台北一○一大樓後，便到高雄朋友家居家自主管理，後來怕搭機回大陸後也回不了家，一直住朋友家，原預定二月底再回大陸。

移民署高雄專勤隊副隊長張添童說，這對母女因逾期停留，依入出國及移民法裁罰二千元罰鍰，母女倆也已訂妥回大陸的機票，只能先讓她們繼續暫住朋友家，移民署會持續掌握她們的行蹤，屆時再依中央的政策，決定是否強制她們離境。

移民署查出這對母女逾期停留時，發現母女倆來自湖北疫區，相當吃驚，擔心她們萬一感染新冠肺炎，一到辦公室可能所有人都得居家自主管理十四天，馬上通報防疫單位。高雄市衛生局得悉，表示已經過了十四天，如果感染，該發病已經發病，感染的可能性小，要公務機關做好防護措施即可。

移民署聯繫母女在台友人，確認她們住高雄朋友家自主管理十四天，從未出門，要求她們昨天到案說明。移民署人員在母女倆一到高雄專勤隊也格外謹慎，確認都沒發燒、沒咳嗽

移民署 新冠肺炎 醫美 健檢 發燒 咳嗽 高雄市 疫情 機票
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

湖北疫情嚴重 土銀、台企銀武漢分行延至24日開業

影／湖北十堰「戰時管制」 網友：說疫情改善怎越來越嚴格

湖北書記換人 武漢封城逾20天首解禁

10港人湖北確診最小12歲 議員轟港府瞞疫情

相關新聞

台灣第10例恢復良好 「我不勇敢，誰幫你堅強」

中央疫情指揮中心昨天公布，國內第十例新冠肺炎（武漢肺炎）確診個案臨床症狀改善，三套採檢皆呈現陰性，恢復狀況良好，經專家評估後，昨日解除隔離限制，近日可望康復出院，成為國內第二起出院個案。該名案例感慨說，住院後，「家人全部變成全民公敵」，但「我不勇敢，誰幫你堅強 」。

中港澳入境要填寫 居家檢疫通知書新增QR Code

為了更有效率追蹤有中港澳旅遊史者，中央流行疫情指揮中心新擬「居家檢疫通知書」，內容類似健康聲明書，除填寫過去十四天內有無不適症狀、中港澳旅遊史、姓名、入境居住地點、聯絡電話等資料外，新增QR Code，入境者快速掃描後填寫，防疫人員更能快速掌握行蹤。

名家破解新冠肺炎／張峰義：17年前SARS臨床經驗 這次少走冤枉路

新冠肺炎（武漢肺炎）沒有特效藥，一旦感染就只能仰賴支持性療法，在社會籠罩害怕染病的氛圍中，仍有好消息透過烏雲照亮人心。

湖北納「臨床診斷」 台灣仍以檢測為確診依據

湖北單日新增確診病例暴增近一萬五千例，大陸官方解釋，這是因為過去僅以檢驗做為確診依據，現納入「臨床診斷」病例的關係。指揮中心監測應變官莊人祥表示，台灣仍採核酸檢測結果做為確診依據，因為這是最精確的方法，而台灣目前檢驗量能也能負荷。相較之下，湖北疫情發展之快，已非當地檢驗量能所能負荷，故改採用臨床診斷，以致案數量較多。

金門免恐慌 警光會館安置檢疫無病例

金門警光會館近日成為新冠肺炎（武漢肺炎）的「民眾定點居家檢疫安置處」，引起縣民關注，為確保後續旅客使用安全，縣環保局與金沙鎮公所昨天前往消毒。縣府也強調金門目前沒有病例，不必過度恐慌。但兩岸船隻在中國大陸或台灣漁港停泊，都不得下船。

來自疫區逾期停留 湖北母女來台做醫美 回家路難

一對來自大陸湖北疫區的母女，於新冠肺炎（武漢肺炎）在台灣傳開前來台，卻逾期停留，移民署昨通知母女到案，發現她們沒發病症狀才鬆了口氣。這對母女說原要搭機回大陸，卻怕回不了家，才滯留台灣；移民署對她們裁罰後，表示會視中央政策，再決定是否強制遣返她們回大陸。

因應疫情衝擊經濟 南市府3主軸 籌畫應變策略

新冠肺炎（武漢肺炎）衝擊地方經濟，台南市長黃偉哲要求市府以宅經濟、鄉野經濟、保健經濟等3大主軸籌畫應變策略，利用日前整合各店家的「台南好物專區」電商平台來解決外銷通路受阻、內需減少的問題，讓大家「動動手指，服務就來」。

屏東居家檢疫385人 無人確診

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續增溫，國內目前尚未有社區感染疫情，不過屏東縣政府仍積極「備戰」，防疫第一線人員從過年迄今忙得人仰馬翻，衛生局長施丞貴表示，目前屏東縣並沒有確診病例，居家隔離1人、居家檢疫385人也都配合，雖然有人納悶「怎麼有我」？但目前沒有開罰案例，民眾只要遵守現行防疫規定，勿須過度恐慌。

中研院組新冠肺炎平台 廖俊智：盼一周內建資源共享平台

2019 新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延全球，各國都想及早找出解決之道。中研院院長廖俊智今日召開...

威士特丹號2台人可回國 同機部分乘客須自主管理

目前停在柬埔寨的「威士特丹號」郵輪有2名台灣旅客，疫情指揮中心今天指出，2名台灣民眾可入境，並安排住院採檢，但與2名民眾...

社群網站助防疫 新冠肺炎關鍵字導向疾管署官網

社群網站與行政院和疾管署攜手武漢肺炎防疫，2月初起，在臉書、IG與推特等社群網站輸入「武漢肺炎」、「新型冠狀病毒」等關鍵...

柯建銘：行政院防疫特別條例 立院最快本月25日通過

立法院明天將舉行新會期第一次朝野協商，民進黨團總召柯建銘表示，預計討論開議日期及朝野黨團提出的「讓台灣加入WHO（世界衛...

熱門新聞

新冠肺炎全球燒！菲律賓維持旅行禁令 嗆台儘管取消免簽

湖北新冠肺炎確診單日爆增1萬4,840例 累計確診4萬8,206例

38年前神預言！美1981年驚悚小說驚見「武漢病毒」

全球疫情地圖／美國新增1例確診累計15例 各地新冠肺炎疫情一次看

大陸疫情整理包／湖北一夕暴增萬例！確診近6萬例、累積逾1300死

影／我第二例痊癒患者自白 「我不勇敢誰幫你堅強」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。