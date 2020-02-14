來自疫區逾期停留 湖北母女來台做醫美 回家路難

一對來自大陸湖北疫區的母女，於新冠肺炎（武漢肺炎）在台灣傳開前來台，卻逾期停留，移民署昨通知母女到案，發現她們沒發病症狀才鬆了口氣。這對母女說原要搭機回大陸，卻怕回不了家，才滯留台灣；移民署對她們裁罰後，表示會視中央政策，再決定是否強制遣返她們回大陸。

移民署南區事務大隊表示，這對來自湖北的母女，母親四十六歲、女兒約十五歲，母親為醫美健檢，一月廿日搭機來台；原訂二月三日離台，結果逢大陸疫情擴散，許多城市「封城」才逾期停留。

據了解，這對母女一月廿日來台時，湖北武漢疫情已經擴散，她們抵台隔天，到台北某醫院做醫美健檢，逛過台北一○一大樓後，便到高雄朋友家居家自主管理，後來怕搭機回大陸後也回不了家，一直住朋友家，原預定二月底再回大陸。

移民署高雄專勤隊副隊長張添童說，這對母女因逾期停留，依入出國及移民法裁罰二千元罰鍰，母女倆也已訂妥回大陸的機票，只能先讓她們繼續暫住朋友家，移民署會持續掌握她們的行蹤，屆時再依中央的政策，決定是否強制她們離境。

移民署查出這對母女逾期停留時，發現母女倆來自湖北疫區，相當吃驚，擔心她們萬一感染新冠肺炎，一到辦公室可能所有人都得居家自主管理十四天，馬上通報防疫單位。高雄市衛生局得悉，表示已經過了十四天，如果感染，該發病已經發病，感染的可能性小，要公務機關做好防護措施即可。

移民署聯繫母女在台友人，確認她們住高雄朋友家自主管理十四天，從未出門，要求她們昨天到案說明。移民署人員在母女倆一到高雄專勤隊也格外謹慎，確認都沒發燒、沒咳嗽。