台灣第10例恢復良好 「我不勇敢，誰幫你堅強」

中央疫情指揮中心昨天公布，國內第十例新冠肺炎（武漢肺炎）確診個案臨床症狀改善，三套採檢皆呈現陰性，恢復狀況良好，經專家評估後，昨日解除隔離限制，近日可望康復出院，成為國內第二起出院個案。該名案例感慨說，住院後，「家人全部變成全民公敵」，但「我不勇敢，誰幫你堅強 」。

我國首例確診個案於二月六日出院，第十例即將成為第二名出院者，是一名從大陸武漢工作返台的男性台商，返台後曾因咳嗽就醫，但症狀與當時通報定義不符，被診斷為一般感冒；直到妻子確診，防疫人員趕緊採檢，他才確診，研判妻子是被他感染。

指揮中心昨天在記者會播放該名個案經過變聲的錄音檔和感謝信。他指出，如果要用一句話形容心情，就是「我不勇敢，誰幫你堅強」；沒有人想要生病，當他看到指揮官陳時中哽咽，忍不住心中有滿滿感慨，他要向第一線醫護說「謝謝你們」。

他特別感謝一線的醫生、護理人員，不僅要醫療照顧，還像朋友陪著聊天，甚至自掏腰包買點心來分享，但「當我們康復後，他們還要再自主隔離十四天」；醫護人員的付出令人感動，「真的真的真的非常非常非常謝謝您們」。

該台商也表示，夫妻倆一前一後住進負壓隔離病房，全家變成全民公敵，生病後才明白身為病人的無奈和無助；就算失去自由，他也只能勇敢面對，只要家人和社會平安，他願意被隔離，相信台灣的醫療實力可讓國人受到良好照護。他想告訴大家，生在台灣很幸福，這場病為他人生帶來未曾有的生命經驗，如果能少一點責難、多一些同理，正能量就能多一點。

陳時中聽完錄音後表示，沒人想生病、被隔離檢疫，這些人都沒錯，當疫情爆發時，「我們都可能有這樣的機會」，但就是配合政策，選擇說真話非常重要，如果社會還標籤化，選擇說真話就很困難。不要對立、不要標籤化、不要肉搜，讓大家選擇說真話，防疫才有可能。

累積迄今，我國共十八名確定個案。陳時中說，除了兩名解除隔離個案，其餘十六名個案病況穩定，持續住院隔離。目前確診個案接觸者尚有三五五人持續居家隔離，其中十三人有症狀已通報，目前已十一人陰性排除，尚有二人檢驗中。

至於二月三日自武漢返台的二四七人台商團，除一名確診個案，尚有二人隔離住院，其中一人為小朋友，因有發燒由媽媽陪同送醫；其餘二四四人集中檢疫場所密切健康監測，預計本月十八日解除隔離，可以返家。