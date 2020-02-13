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湖北母女逾期停留 移民署要求自主管理待航班

中央社 / 高雄13日電

武漢肺炎疫情延燒，來自大陸湖北的一對母女逾期停留，移民署南區事務大隊今天通知到案，並先要求量體溫和戴口罩等防疫措施，完成筆錄製作後令先持續暫住友人家等候航班。

移民署南區事務大隊調查，這對母女1月20日搭機來台進行醫美和健檢，原訂2月3日離台，卻因武漢疫情擴大，難以搭到班機而逾期停留。

移民署南區事務大隊獲悉後今天通知母女到案，由於她們來自湖北，事先要求到案時要戴口罩，到場時並量體溫和手部清潔消毒，受理人員也戴口罩，並於通風處製作筆錄。

移民署南區事務大隊表示，這起逾期停留也通報聯繫疾管局，母女在台期間沒有發燒或咳嗽等症狀，曾到台北某醫院進行醫美健檢及101大樓，隨後到高雄友人家居家自主管理過了14天。

由於女兒未成年，移民署南區事務大隊依法開罰這名母親新台幣2000元，並責令先持續暫住友人家等候航班返回大陸。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

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