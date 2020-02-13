威士特丹號2台人可回國 同機部分乘客須自主管理
目前停在柬埔寨的「威士特丹號」郵輪有2名台灣旅客，疫情指揮中心今天指出，2名台灣民眾可入境，並安排住院採檢，但與2名民眾同班機的前後2排乘客，需自主健康管理14天。
2月4日曾停泊高雄港的「威士特丹號」郵輪，在2月5日離境後，遭多國拒絕入境，上午已停泊柬埔寨。
指揮中心新聞稿指出，已掌握該郵輪旅客共1458人，其中2名台灣人，其餘為外籍或中港澳人士。將允許2名台灣人入境，並將安排住院採檢。若檢驗陽性時，繼續住院隔離治療；若為陰性者，則返家自主健康管理14天。
另針對與這2名台灣人搭乘同班機返台的前後2排內的乘客，將自主健康管理14天。至於外籍旅客則暫緩入境，也不能在台灣機場轉機。
指揮中心監測應變官莊人祥晚間接受中央社記者採訪時表示，目前已掌握2名乘客的姓名和資料，並與航空公司聯繫，如果2人搭機就能立刻掌握；除了被動等待，目前指揮中心也正在與2名個案聯繫，了解他們的狀況和可能的回國時間。
不過，莊人祥說，依據柬埔寨媒體報導，柬埔寨當局還要對威士特丹號上的乘客做檢驗，還不確定檢驗的進度。
【相關閱讀】
‧ 威士特丹號終結兩周漂泊 指揮中心掌握船上有兩台人
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言