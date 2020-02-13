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撤回陸配子女來台規定 陳時中：疫情嚴峻暫時措施
陸配中國籍子女能否來台引爭議，指揮中心指揮官陳時中今天說，沒道理父母把孩子丟包國外，讓國家接收，應「各自負責」；且說該措施限疫情嚴峻時，非永久不能來台。
中央流行疫情指揮中心下午舉行記者會，有媒體質疑，陸配的中國籍子女來台政策急轉彎，衛福部和陸委會是否溝通不良。
陳時中說，兩部會看法不同的原因是陸委會收到相關陳情，要做出相關決定，但細想這些情況，「幾乎不會看到有那樣的情形」，如大人跟小孩要一起回來，大人可以在那邊照顧。如果小孩單獨被丟包在那裡，沒道理父母把他丟包，卻要國家接收，「要各自負責」。
陳時中也說，目前限制陸配的中國籍子女來台並不是永久政策，這是疫情嚴峻時的暫時措施，並非以後永久都不能來。疫情嚴重時，不希望防疫有破口，大家盡點責，多出一點力氣。
陳時中表示，就像是目前居家隔離的人，他們有相關旅遊史就必須檢疫14天，也是在盡責，大家多出一點力氣，防疫的線不容易守，守住了就非常有意義。
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