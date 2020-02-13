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台灣治療武漢肺炎經驗 投書權威醫學期刊

中央社 / 彰化13日電
彰化縣衛生局長葉彥伯（右）上月底晚間說明彰化武漢疫情個案追蹤狀況。 聯合報系資料照片／記者林敬家攝影

彰化某醫院收治武漢肺炎病患夫妻檔，將治療過程投書新英格蘭醫學期刊獲得採用，這是台灣第一篇有關此疫病的投稿。彰化縣衛生局長葉彥伯說，這證明台灣治療武漢肺炎達一定水準，且病患發病前有傳染力，能作為各國防疫治療參考。

武漢肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病）疫情升溫，台灣第5例以及第8例的武漢肺炎確診病患，為住在彰化的50歲女台商以及她的先生；收治2人的彰化某家醫院的醫療團隊將治療經過紀錄下來，寫成1篇名為「台灣本土傳播的新型冠狀病毒病例」的報告，投稿到新英格蘭醫學期刊（NEJM）。

報告中提及，女台商回台5天後，也就是在1月25日出現發燒和肌肉疼痛等症狀，後來病毒檢驗確診武漢肺炎，醫院採取支持性療法。女台商的丈夫主要在家工作，和女台商同吃同睡，1月25日當天也跟太太一起去看醫生，當天只有流鼻水，後來也驗出新型冠狀病毒。

彰化縣衛生局長葉彥伯今天接受中央社記者採訪時說，從醫院治療這對夫妻的經過，可以發現武漢肺炎病患在發病前，在密閉空間內會就將病毒傳染給親密接觸者。

葉彥伯說，在這篇論文之前，德國的醫療團隊也投稿到醫學雜誌，發現病患在發病前已有傳染力，女台商的例子也再度獲得印證。

葉彥伯指出，世界各國都在研究新型冠狀病毒，把臨床研究寫成論文在醫學雜誌發表，可供各國參考；上述報告是台灣第一篇投書權威期刊並獲採用，證明台灣治療武漢肺炎方面，已有一定水準，才會獲得國際認可，台灣在國際上也可以為防治武漢肺炎作出貢獻。

至於新英格蘭醫學期刊，根據該期刊的網站資料說明，是一本由美國麻州醫學學會發行的醫學期刊，已有超過200年的歷史，是全世界最受歡迎的綜合性醫學期刊之一。

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