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警政署：13人違反居家隔離檢疫移送裁罰

中央社 / 台北13日電

警政署今天表示，因應武漢肺炎疫情，除配合中央政府同步開設指揮所外，警方也協助居家隔離及檢疫工作，從2月初至今，有13人因違反傳染病防治法規定被移送各地衛生機關裁罰。

警政署發布新聞資料指出，為防制武漢肺炎疫情假訊息流竄，從1月23日至昨天止，警方偵辦假訊息案有61件，其中移送32件44人、偵辦中29件，將持續查察。

警政署表示，各地警察機關也協助執行居家隔離及檢疫工作，經統計，有13人因違反規定被移送各地衛生主管機關裁罰，警方後續也會組專案小組協尋需要居家隔離或檢疫的失聯民眾，且一定會在最短時間內找到人，防範肺炎疫情出現破口。

警政署指出，署長陳家欽已要求各警察機關全力執行邊境防疫、居家隔離、檢疫訪查與協尋、偵辦假訊息、檢疫所維安等任務，會貫徹防疫視同作戰政策，維護民眾健康。

警政署表示，為讓第一線執行勤務的基層員警無後顧之憂，陳家欽已向中央爭取，從7日起，每天提供每名外勤員警一片口罩，且親赴航警局、保安警察大隊及縣市警察局等單位慰勉員警執勤辛勞，期盼繼續共同努力對抗疫情。

世界衛生組織（WHO）在2月11日把武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

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