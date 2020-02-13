身世悲慘的「小明」突然被網友重視 背景超硬聲量直線超車陳時中

Image Source：人物部分翻攝自 YT／衛生福利部疾病管制署

文／張士哲

陸委會主委在防疫記者會上舉出「小明的故事」，讓台灣家喻戶曉的傳奇人物「小明」又再度翻紅，小明過去經常被拿來帶入各式各樣的故事裡，甚至是常常被綜藝節目主持人拿來開玩笑的人物，因為他總是在一次車禍當中失去他的雙腿，可以說是相當「身世悲慘」的人物之一，如今卻因為「背景超硬」引起廣大網友的討論。

武漢肺炎疫情持續升溫，台灣目前已暫緩中港澳人士來台，不過昨日（11日）陸委會為了是否開放陸籍配偶及其子女來台，引起外界廣大的討論，陸委會針對該項政策昨日2度轉向，今日（12日）再度指揮中心全面撤回陸委會宣布的所有陸配子女入境規定，政策3轉讓外界對陸委會的質疑越來越大。



「小明」聲量超車防疫大將陳時中



陸委會主委陳明通於11日的記者會中以「小明的故事」來解釋沒有中華民國國籍的未成年小朋友在防疫期間的處境，沒想到該議題引起軒然大波，讓「小明」的聲量在12日直接超車防疫指揮官陳時中，截至出稿時間小明已經有8800筆討論，陳時中的聲量則是4659筆，同時，陸委會主委的討論聲量為2205筆。



Image Source：《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢（觀測區間：2020/02/06～2020/02/12）

政策3轉引議論陳明通聲量激增



蘇揆內閣中衛福部長陳時中的聲量因為防疫工作得到讚許而引起不少人討論，目前在《DailyView 網路溫度計》網路口碑蘇揆內閣聲量排行中排名第2，而因為陸配子女入境政策「一日三變」也引起討論的陸委會主委陳明通目前也在排行榜中排名第8。





Image Source：《DailyView 網路溫度計》網路口碑蘇揆內閣排行榜（觀測區間：2019/11/14～2020/02/11）

網友們眼中的小明

查看一週以來與「小明」相關的熱門關鍵字，可以發現幾乎所有關鍵字都和陸委會的陸配子女入境決策喊卡有關，陸委會主委陳明通也可以在當中見到，另外「問卦」、「八卦」等字眼也可以看出，小明在PTT八卦板所引起的討論相當多。

Image Source：《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字（觀測區間：2020/02/06～2020/02/12）

PTT對於「小明」的討論相當大宗，包含了「小明爸媽背景有多硬」、「小明來了要帶他去哪裡玩」、「小明腳踏兩條船是不是人生勝利組」、「小明如果是正妹你願意接受她來台灣嗎」等，看似與議題無關，但事實上都是在暗酸陸委會的入境決策，是相當有趣的現象。

Image Source：翻攝自 PTT 八卦板

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