陸配子女入境急轉彎…眾怒難消 蔡總統拍板撤回政策

陸委會前天宣布開放已有專案居留證的陸配子女入境，三度加碼設限仍止不住外界反彈，府院高層火速撤回政策止血救火。據了解，府院高層認為，陸委會輕忽社會氛圍，溝通方式無力化解反彈，又未在防疫平台處理，在人民有疑慮、當前防疫能量無法確保無虞，避免防疫增添變數，不到一天內斷然終止這項政策。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，政府考量防疫，針對中國大陸的人流管理上日趨嚴格，先在六日宣布，暫緩陸籍人士來台，後又陸續暫停小三通客運船舶往來，及大三通的海運客運直航航線及航班。不過，這並不包括陸配，卻有不少人向政府及立委反映，沒有我國籍的陸配子女無法來台。

由於個案樣態繁多，有的是在大陸出生及居住，沒回台報戶口；有的是再婚的陸配前段婚姻子女，後來依親尚未取得居留權，還有其他不同個案。原本個案可依專案處理，卻因陸委會前天在疫情中心說明，被錯誤解讀成「開放陸配入境」、「開放親友探親陸配」、「陸配子女入境」等，民眾的不滿瞬間引爆，怒火也燒到執政黨及高層臉書。

黨內人士指出，從武漢返台的包機出現確診、居家自主隔離的人四處趴趴走，激出民眾對防疫可能出現缺口的不安情緒，陸配子女入境政策成了引爆點。陸委會主委陳明通昨親上火線說明，但眾怒難消，蔡英文總統與幕僚前晚會商後拍板撤回政策。

昨天上午例行的國安早餐會，蔡總統、行政院長蘇貞昌與外交部、國防部、國安局、國安會，陳明通也在場，就疫情廣泛交換意見，雖未責罵陳明通，但蔡、蘇兩人臉色凝重。

會議結束後，府院高層及幕僚們確認撤回的方向，也與疫情中心就防疫部分討論，定調「考量此事涉及來自疫區的人流管理，跟防疫高度相關，應從防疫專業角度去處理」，由衛福部長陳時中對外宣布，來穩住這個局面。

知情人士表示，先前第一架包機返台後，對於後續九百多人是否有能量支撐，都沒人敢打包票，何況是這項政策牽涉二千多人，其次，居家自主管理一再不聽從指示，累積不少民怨，如果人民對政府的信心是支撐防疫的最大力量，正值防疫關鍵時刻，沒有不撤回的道理。