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首例女台商康復功臣是他！手寫「出師表」曝心聲：別讓台灣漏氣

聯合新聞網 / 綜合報導
日前首例台商患者痊癒出院，她親筆寫下感謝信，感謝防疫人員與醫療團隊付出。圖／記者羅真翻攝、PEXELS（情境示意圖，非當事者）

新冠肺炎武漢肺炎）疫情仍未消退，截至目前台灣已確診18例，搞得不少民眾人心惶惶，在疫情如此嚴峻下，首例在台確診的女台商康復痊癒，引發外界關注。然而，作為「台灣第一個確診病患痊癒出院」的大功臣范姜醫師卻十分低調，近日他接受媒體專訪袒露心聲。

根據網路媒體「HEHO」報導，范姜醫師表示，首例確診的女台商痊癒，主要的原因還是靠她的免疫力，范姜透露女台商曾對他說「如果說有一件事情是正確的，但是你可能會危及到生命，你會去做嗎？」，范姜表示，從病人確診的那一刻，便決心要讓病患做最好的治療，他不斷對醫療團隊打氣「我們絕對不要讓台灣漏氣」，在所有資源都安排妥當下準備好，這是醫護人員的職責所在。

針對各國的疫情狀況，范姜認為，有時候治病的困難不在疾病，而是「病人太多」，一個醫療團隊如果連「打仗」的工具都不夠，自然守不住病人生死。

范姜回憶起當年的SARS疫情，他表示新冠肺炎的傳染性雖然勝於SARS，但依照目前情況，新冠肺炎病死率低於SARS，且台灣也沒有社區群聚感染的案例，范姜認為「我們守住了邊境、守住了社區，就不必擔心SARS的悲劇重演」。

被問起是否會擔心自己救治病人時被感染，范姜表示，面對攸關生死的疾病，只有傻子才會說不害怕，但救治病人是他的職責所在，「上了戰場，就不能總念著自己怕死」。范姜更向「HEHO」分享自己所寫的「醫護出師表」，內文提到「我們有恐懼的理由，但沒有逃避的藉口，我們可能會犧牲，但壯烈成仁似乎比苟且偷生來的好聽些」，以此來勉勵第一線的醫護人員，戰勝恐懼，帶領病患走出疾病陰霾。

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