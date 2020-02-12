武漢肺炎延燒 3類民眾暫緩捐血28天

因應武漢肺炎疫情，血液基金會近日宣布將3類人納入暫緩捐血範圍，包括自中港澳和新加坡返台者、感染武漢肺炎痊癒者、確診個案接觸者等，都須暫緩捐血28天。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，由於香港已出現無明顯感染源社區傳播及群聚，旅遊疫情建議將提升至第三級警告（Warning），避免當地所有非必要旅遊；新加坡則是有逾半數確診病例為當地感染且出現第三波傳染，並爆發輸出他國的會議群聚感染事件，將提升至第二級警示（Alert），民眾至當地應採取加強防護措施。

血液基金會昨天發出公告指出，為考量用血安全，即起將暫緩捐血管制的範圍調整為中國大陸地區全境、香港、澳門地區以及新加坡；凡是近期曾到訪中、港、澳以及新加坡的民眾，須在離開該地區後暫緩捐血28天，以確保血品安全。

另如有曾被確診感染新型冠狀病毒治療痊癒者及曾與確定病例密切接觸者，也須暫緩捐血28天。

血液基金會指出，因應疫情，各捐血點均落實捐血人發燒篩檢及手部消毒、健康問診，並加強捐血場所通風、消毒頻率等措施，確保捐血人在安全的環境中完成捐血，請捐血人安心。

此外，血液基金會提醒捐血人，若捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，應盡快求醫並撥打各捐血中心良心回電專線通知捐血中心。