快訊

誰來戰川普？民主黨初選：桑德斯慘勝新罕布夏 楊安澤退選

撤回陸配子女入境政策 台大醫讚：謝謝陳時中以一擋百

聽新聞
test
0:00 / 0:00

撤回陸配子女入境政策 台大醫施景中讚：謝謝陳時中以一擋百

聯合新聞網 / 綜合報導
陳時中撤回陸委會昨天政策，仍然持續禁止目前在中港澳、不具我國籍的陸配子女入境，希望補救這場政治災難後，施景中在臉書直喊：「CLOCK部長太帥了，以一擋百！謝謝陳時中部長！」記者季相儒／攝影

衛福部長陳時中今(12)日中午緊急撤回陸委會管制措施，取消大陸籍子女入台，消息一公布後，台大醫院婦產科醫師施景中旋即在臉書表示：「CLOCK部長太帥了，以一擋百！謝謝陳時中部長！」

施景中在臉書PO文表示，其實中國有很多好人，他本身也有不少中國的醫師朋友。在今日陳時中還未宣布撤回政策時，施認為原先陸委會的決策，真不是時候，並舉出寶瓶星號郵輪乘客，在下船後竟前往花蓮運動中心游泳池游泳，導致該運動中心業者，決定封館至三月底。「真的害人不淺，業者損失大了，這還不是單一個案。」

在疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，撤回陸委會昨天的政策，仍然持續禁止目前在中港澳、不具我國籍的陸配子女入境，希望補救這場政治災難後，施景中在臉書直喊：「CLOCK部長太帥了，以一擋百！謝謝陳時中部長！」

新冠肺炎 武漢肺炎 COVID-19
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

陳時中：撤回陸委會管制措施 取消陸籍子女入台

開放陸配來台被罵爆！眾氣揭「致命漏洞」：前面在努力什麼？

陸配子女入境致陸委會遭網攻 王定宇也覺得「欠罵」

政策一日數變 陸配子女4條件入境

相關新聞

武漢肺炎延燒 3類民眾暫緩捐血28天

因應武漢肺炎疫情，血液基金會近日宣布將3類人納入暫緩捐血範圍，包括自中港澳和新加坡返台者、感染武漢肺炎痊癒者、確診個案接...

陳時中：撤回陸委會管制措施 取消陸籍子女入台

一日三變！陸委會昨天下午宣布基於人道考量，今起陸配子女准許入境，但須居家檢疫14天；新制宣布五小時後，陸委會又以「政策說...

撤回陸配子女入境政策 台大醫施景中讚：謝謝陳時中以一擋百

在疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，撤回陸委會昨天的政策，仍然持續禁止目前在中港澳、不具我國籍的陸配子女入境，希望補救這場政治災難後，施景中在臉書直喊：「CLOCK部長太帥了，以一擋百！謝謝陳時中部長！」

開罰來真的！9名趴趴走居家檢疫者被罰62萬元

防疫新冠肺炎人人有責，但每天都有自以為健康的居家檢疫者老愛趴趴走，中央疫情指揮中心至今已開罰9名違規居家檢疫者，共罰出6...

WHO專家會議明零時結束 指揮中心適時說明

世界衛生組織（ＷＨＯ）的新冠肺炎（武漢肺炎）論壇昨天登場，台灣派2名專家線上參與，但受限於保密協定且為閉門會議，因此無法...

為何反對陸配子女入境？網指一關鍵：對政策不信任

針對新冠肺炎（武漢肺炎、Covid-19）疫情管控，陸委會昨(11)日宣布開放已有專案居留證的陸配子女入境，不料遭到國人反彈，對此，陸委會當晚緊急更改為「未成年子女」、「在中國大陸親人無能力照顧」、「父母皆在台」，符合3條件才能提出專案申請。但今日衛福部長陳時中再度宣布，撤回陸籍子女來台政策，若未持有我國國籍，則不同意入境。

不去大醫院／有中港澳旅遊史患者 76%跑診所看病

近期有中港澳旅遊史的民眾，配合防疫需居家隔離或自主健康管理。健保署數據顯示，1月中至2月上旬從中港澳返台且有就醫紀錄的民眾，高達七成六選擇至診所看病，讓基層診所醫師嚴正以待。

取消陸籍子女入台 鍾錦明：不能一刀切

武漢肺炎疫情蔓延，我方今（12）日宣布撤回陸委會管制措施，取消陸籍子女入台。兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明受訪表示，政府將...

「迷你武漢」鑽石公主恐繼續滯留 我已備妥各種方案

搭載3000多人的鑽石公主號郵輪，已確診逾百例新冠肺炎（武漢肺炎）案例，彷彿成為「海上迷你武漢」。船上約有廿多名台灣人，...

聯晚之眼／人性之惡放大 比病毒更可怕

2019新型冠狀肺炎疫情攪動全人類，武漢是疫情起源地，「武漢肺炎」一詞本身就帶有地域及疾病歧視的意味。隨著病毒擴散至中國大陸全境及世界各國，因為恐懼而起的心情轉變，僅因為發病的是武漢人、中國人、亞洲人這些身分或歸類，就被以較低下或較差的待遇對待，這是比病毒更可怕的概念與行為。

聯晚之眼／抗煞英雄染煞 嘆父母也被排擠

「抗煞醫生周建存」曾經一夕之間變成「染煞病患周建存」，他對疾病歧視格外有感，想起當年，他前一天還在抗煞（SARS），因病隔離後，連父母都被鄰居視為危險病毒傳播者。

聯晚之眼／護士被嫌手髒 醫師心痛

「你需要我的時候，拜託我救你，但你不需要我的時候，你覺得我是髒東西。」陳木榮醫師用一句話，說出他診所內同仁遭誤解歧視後的感受。

熱門新聞

全球疫情地圖／鑽石公主號新增39例確診 各地新冠肺炎疫情一次看

「中國速度」！陸企成功仿製瑞德西韋藥 已批量生產

檢疫官也中鏢！鑽石公主號再增39人確診 累積174人感染

陳時中：撤回陸委會管制措施 取消陸籍子女入台

醫院遺體無人理、民眾陳屍路旁 法新社直擊武漢封城頭8天

武漢肺炎防疫戰！廣東緊急立法授權 廣州深圳可徵用私人財產

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。