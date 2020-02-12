撤回陸配子女入境政策 台大醫施景中讚：謝謝陳時中以一擋百

衛福部長陳時中今(12)日中午緊急撤回陸委會管制措施，取消大陸籍子女入台，消息一公布後，台大醫院婦產科醫師施景中旋即在臉書表示：「CLOCK部長太帥了，以一擋百！謝謝陳時中部長！」

施景中在臉書PO文表示，其實中國有很多好人，他本身也有不少中國的醫師朋友。在今日陳時中還未宣布撤回政策時，施認為原先陸委會的決策，真不是時候，並舉出寶瓶星號郵輪乘客，在下船後竟前往花蓮運動中心游泳池游泳，導致該運動中心業者，決定封館至三月底。「真的害人不淺，業者損失大了，這還不是單一個案。」

在疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，撤回陸委會昨天的政策，仍然持續禁止目前在中港澳、不具我國籍的陸配子女入境，希望補救這場政治災難後，施景中在臉書直喊：「CLOCK部長太帥了，以一擋百！謝謝陳時中部長！」