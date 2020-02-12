為何反對陸配子女入境？網指一關鍵：對政策不信任

針對新冠肺炎（武漢肺炎、Covid-19）疫情管控，陸委會昨(11)日宣布開放已有專案居留證的陸配子女入境，不料遭到國人反彈，對此，陸委會當晚緊急更改為「未成年子女」、「在中國大陸親人無能力照顧」、「父母皆在台」，符合3條件才能提出專案申請。但今日衛福部長陳時中再度宣布，撤回陸籍子女來台政策，若未持有我國國籍，則不同意入境。

有網友針對此事在PTT發文詢問，「反對陸配子女來台導火線是民眾對居家隔離不信任嗎」並表示，從居家隔離政策開始，從中國回來者亂跑問題從沒減少，居家隔離的關鍵點就是人的公德心，「（有些人）拋開作為良好公民的根本，現在居家隔離的罰則根本廢到笑。」

原PO提到，如果把罰則改為一入境先給予50萬～100萬台幣作為押金，是不是更有效果？最好笑的是居家隔離鬧笑話這麼久，竟還沒有更精進的方案，難道亡羊補牢的道理政府會不知道嗎？能不能藉此合理懷疑是給予某些人方便所致？

貼文一出，許多網友支持原PO的看法，「政府也不重罰大家當然怕」、「你沒看亂跑的都一副無所謂的樣子嗎？」、「居家隔離是笑話應該統一集中管理」、「不是是對中國人的不信任感，是台灣人自己都犯賤不遵守了，還要再外加風險」、「採信任的方案讓中國人遵守規距，你也知道下場如何？有嚴謹法都會鑽漏洞了」、「居家隔離從來就不是可信任的」。

針對陸配子女來台政策，陳時中今日下午宣布，撤回昨日陸籍子女來台的政策，表示以保護國民的角度調整，並與陸委會主委討論後，宣佈撤回陸委會昨日公布所有相關陸配子女回台措施，不具我國國籍的陸配子女，目前仍滯留在中港澳者，不會同意入境。