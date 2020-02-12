逢甲大學開發台版戰情儀表板 新冠肺炎疫情一目瞭然

防疫人人有責，全台需要居家檢疫者已達一萬人，但每天都有自以為健康的居家檢疫者到處趴趴走，至今遭開罰者十二人、被強制安置者六人。中央提供的二千支定位監控手機不夠用，只能靠第一線里幹事和里長打電話聯繫，讓里長、里幹事壓力破表。專家建議，非常時期應重罰，才能嚴守社區最後防線。

2020-02-12 00:08