逢甲大學開發台版戰情儀表板 新冠肺炎疫情一目瞭然
新冠肺炎（武漢肺炎，Covid-19）全球擴散，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）將全球疫情資訊視覺化，製作出「疫情地圖」。而台灣逢甲大學使用相同系統，製作「台灣版戰情儀表板」，不僅呈現各地疫情狀況，還結合特約藥局查詢系統等，讓民眾方便隨時掌握。
新冠肺炎疫情持續蔓延，約翰霍普金斯大學的系統與工程中心（Center for Systems Scienceand Engineering）收集各地的疾控資訊，並將資訊視覺化，呈現出各地的確診與疫情趨勢，一目瞭然。不過網頁介面為全英文，且呈現的是全球疫情資訊，因此逢甲大學以相同系統開發出台灣版儀表板。
據《新頭殼》報導，該地圖由逢甲大學地理資訊系統研究中心規劃師賴正偉開發。以衛福部疾管署發佈之資訊製作，除了呈現台灣病例狀況及全球疫情外，儀表板還統合「特約藥局查詢系統」與口罩地圖，讓國民能更方便掌握新冠肺炎最新進度。
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