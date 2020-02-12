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防疫特別預算 政院擬編列
因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，財政部昨天邀集公股銀行討論因應措施，將要求大陸分行建立防疫ＳＯＰ，例如一人確疹則隔離，二人確診則暫停營業。至於中小企業紓困方案，金管會表示，不管是利息補貼或放款展延，等各事業主管機關紓困措施定案後，都會要求各銀行依措施辦理。
國民黨主張編列五百億防疫特別預算，行政院長蘇貞昌昨說，未來若有需要，無論是提出特別條例或特別預算等，都不排除。
針對第一線醫療人員、確診遭隔離患者以及因疫情滯留無法回台者，兆豐銀、台銀、華銀及一銀提供可申請延後繳款信用卡卡費三個月、至四月底。
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