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WHO新冠肺炎論壇被要求保密 專家分析2大原因

聯合報 / 記者楊雅棠陳雨鑫陳熙文王寓中、國際中心／連線報導
國民黨前主席朱立倫昨天表示，希望至少以「中華台北」的名稱回到世衛觀察員身分，讓台灣積極參與。 圖／朱立倫辦公室提供

世界衛生組織（ＷＨＯ）連續舉辦兩天的「新冠肺炎武漢肺炎）論壇」昨天登場，我國兩位專家線上參與，但受限於保密協定且為閉門會議，無法線上轉播，內容也不對外公開。專家分析，世衛是在全球壓力下象徵性表達有在照顧台灣，另一方面也希望不要激怒中國，才要求簽訂保密協定。

原本我國爭取以「Taipei（台北）」名稱參與線上會議，但外交部昨晚表示，經向衛福部疾病管制署瞭解，獲告知線上登入會議系統時，只需填寫英文姓名及電郵地址，並無填寫參與名稱的欄位。會議系統出現的線上與會專家，也只列出專家姓名。

指揮中心也表示，這場會議本質是專家會議，專家能夠實質參與才是最重要的事。

經連日爭取，我國派出兩位專家參與ＷＨＯ舉辦的專家會議。中央社報導，世衛本周將派先遣小組前往中國調查疫情，世衛組織秘書長譚德塞在論壇開幕時說，目前有百分之九十九的病例都出現在中國，對中國而言仍是非常緊急的事件，也對世界其他地方構成非常嚴重威脅；他呼籲各界分享病毒樣本，加速研發藥物與疫苗。

中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，此次舉辦的會議屬於閉門會議，ＷＨＯ也要求簽訂保密協定，我方不只無法透露參與的專家名單，也無法透露內容，但會議後專家會直接提供意見給疾管署。

前衛生署疾管局長、國衛院特聘研究員蘇益仁表示，ＷＨＯ對我國一直採「不公平待遇」，此次准許台灣以視訊方式參與專家會議，並不是實質肯定台灣防疫能力，更不是向台灣透露後續可參與世界衛生大會（ＷＨＡ）訊息，他認為是在全球的壓力下，象徵性向全球表示「世衛組織有照顧台灣」。

蘇益仁表示，為期兩天的專家會議，與會專家來自全球，會議內容不可能完全保密，台灣與會專家卻被畫押噤聲，背後的權力版圖，仍可清晰見到中國的身影，從上一任世衛秘書長到現任秘書長皆與中方接觸密切，台灣想挺進世衛組織或參與ＷＨＡ，取決於中國此次疫情控制是否得當。

回憶當年台灣能夠成為ＷＨＡ觀察員，關鍵的破口是當時中國ＳＡＲＳ疫情失控，更阻止世衛組織赴北京瞭解疫情，台灣成了壓迫中國的棋子，才有了參與世衛大會的機會。蘇益仁說，以此次專家會議，ＷＨＯ的做法，仍在顧及中國的面子，台灣想藉此參與國際會議「還得等等」。

國民黨前主席朱立倫昨天表示，希望至少以「中華台北」的名稱回到觀察員身分，讓台灣積極參與。

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