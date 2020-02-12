菲深夜突下禁令…已飛班機來不及回頭

菲律賓政府十日深夜臨時宣布拒絕台灣籍旅客入境，有數百名台灣籍旅客十日深夜搭機前往菲律賓馬尼拉、宿霧、長灘島等地，下了飛機才知道遭到菲方拒絕入境，滯留一夜後，昨天清晨至下午分批遣返回桃園機場，下機後直批菲律賓離譜，讓旅客無端蒙受好幾萬元損失。

航空公司十日深夜接到菲律賓移民局的通知，從當晚九時五十分起禁止非持菲律賓護照，或者沒有菲律賓居留證的所有外籍旅客入境，由於事發突然，所有航空公司臨時過濾旅客身分，不符合入境規定的旅客全部請下飛機，託運行李卸載，造成航班大延誤。

但菲亞洲航空等多家航空公司飛馬尼拉、宿霧、長灘島的班機已經起飛，來不及回頭，使不符合新入境規定的旅客到了目的地下機，才知道自己不能入境，在馬尼拉、宿霧、長灘島機場管制區內徹夜等候被遣返。

被遣返的旅客，昨天凌晨起陸續搭機返回桃園機場，十一時二分菲律賓亞洲航空公司從長灘島起飛的班機返抵桃園機場，旅客下機後臉上露出疲憊的神情。

陳姓旅客一家四口前往長灘島度假，每個人團費兩萬多元，全家花費超過十萬元，結果只看到長灘島機場就鎩羽而歸，很掃興。旅行社還沒有表示要如何賠償，只知道後續問題回台灣再協商。

昨天從馬尼拉回台灣的台商表示，自己是按照原訂行程回台，登機前看到許多準備到台灣工作的菲律賓移工，因為菲國政府禁令，因喪失工作機會哭泣。