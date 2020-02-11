快訊

內湖新明路連續多日汽油味 中油設緊急指揮所抽油水

世界末日？口罩、衛生紙之亂後 全聯「2物」又被掃光

12隔離者落跑被抓重罰近百萬元 電子監控將升級

中央社 / 台北11日電

武漢肺炎須隔離者落跑新聞不斷，指揮中心今天說，已抓到12名落跑者，共開罰新台幣88萬元，近期將推出電子監控進階版，利用隔離者手機就能進行電子監控，彌補手機不足窘境。

根據中央流行疫情指揮中心統計，國內居家隔離者383人、居家檢疫者有多達1萬人，但最近卻頻頻傳出民眾不甩禁令，到處趴趴走、朋友家聊天等誇張行徑，指揮中心原訂發出2000支手機對隔離民眾進行電子監控，但隨人數暴增，手機早已不夠用。

指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，居家隔離、居家檢疫者在14天隔離期間都不得外出，一旦被發現偷溜，可公布姓名或送到檢疫所強制隔離。

不過，由於電子監控手機不夠用，目前僅對居家隔離者及有症狀的居家檢疫者實施電子監控，發出約1300支，其餘則透過鄰里長每天聯繫，掌握隔離者動態。

莊人祥坦言，指揮中心也正在與相關廠商共同開發系統，盼利用隔離者自己的手機就能進行電子監控，暫定用於無症狀居家隔離者。

截至目前，居家隔離者有3人落跑被抓，分別挨罰6萬至10萬元，共開出26萬元罰單；居家檢疫9人落跑，分別開罰1萬至15萬元，共開罰62萬元罰單；另有6人遭強制安置。

莊人祥說，日前有台灣民眾透過小三通輾轉回到台灣本島，必須居家檢疫14天，卻苦於台灣沒地方可住，竟在超商窩了3天，已協助安置到檢疫所。

新冠肺炎 武漢肺炎 NCP 小三通
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

所有入境旅客須填健康聲明書 拒填、亂寫最高罰15萬元

影／新冠肺炎疫情升溫！星泰現社區感染 我首升中港澳以外旅遊警示

陸專家指新冠病毒可潛伏24天 陳時中：證據不足

確診個案誰算接觸者 指揮中心：衛生局或醫師評估

相關新聞

無新冠肺炎病例遭質疑隱匿疫情 印尼衛生部長澄清

全球多國受相繼出現2019新型冠狀病毒（簡稱新冠病毒、新冠肺炎或武漢肺炎）確診病例，而印尼至今仍未出現確診病例，有研究員...

民調：近七成民眾 力挺購買口罩實名制

新冠病毒（武漢肺炎）疫情持續延燒，直至11日，全球因病毒死亡案例已經破千，引發民眾口罩熱潮。根據ETtoday新聞雲民調統...

整理包／武漢肺炎台灣確診18例 看案例背景資料一覽表

2019新冠肺炎（簡稱武漢肺炎、NCP)疫情不斷擴散，台灣截至目前為止有18個確診病例傳出，聯合新聞網提供最新疫情整理： !function(e,i,n,s){var t="Infogram

影／看過來！醫護示範正確洗手法 過度洗手要小心龜裂

新冠肺炎疫情延燒，正確洗手很重要。 彰化基督教醫院兒童醫院兒童感染科主任林昭仁說，乾洗手要搓揉長達20秒才有破壞病毒的效...

兒童染冠狀病毒多輕症難發現 醫籲成人防疫以身作則

為因應新冠肺炎（武漢肺炎）防疫，台大醫院1月29日啟動疫病門診，之後天天掛號額滿，每天平均二十位成年人求診，台大疫病門診...

開放陸配來台被罵爆！眾氣揭「致命漏洞」：前面在努力什麼？

為因應武漢肺炎，今（11）日陸委會宣布自明（12）日起，持社會考量專案長期居留證或長期探親證的國人或陸配的中國大陸子女，基於家庭團聚及人道考量，准予入境，入境後須居家檢疫 14 天。消息曝光後立刻引爆熱議，許多人氣的大罵「家人亂跑還不是一樣，前面在努力什麼？」

所有入境旅客須填健康聲明書 拒填、亂寫最高罰15萬元

為提升我國邊境檢疫措施，中央疫情指揮中心今公布，所有入境航班旅客均需填報「入境健康聲明書」，並應據實填寫入境前14天內，...

南韓稱台有新冠肺炎社區感染 指揮中心已與韓方聯繫

新冠肺炎（武漢肺炎）國內目前確診18例個案，其中16例為境外移入、2例本土病例為家庭群聚。然而南韓官方今天在記者會建議韓...

陸委會：陸籍子女未成年且在陸無親人照顧 才能入台

為防堵新型冠狀病毒肺炎疫情傳入，我國自10日起兩岸直航班機僅剩北京首都、上海浦東、上海虹橋、成都雙流、廈門高崎等5個航點...

入境全部要填寫健康聲明卡 桃機排隊人多到卡關　　

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，衛福部疾管署11日下午3時起突然執行所有入境旅客必須填寫並繳交健康聲明卡措施，因事前沒有宣...

韓國稱台灣「爆發社區感染的國家」外交部：並非事實！

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散，韓國政府今建議民眾避免到新加坡、泰國、越南、馬來西亞、台灣和日本旅遊訪問。然而韓國在記...

入境旅客全掌握 指揮中心宣布今起全部填健康聲明

防堵新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情傳入，指揮中心公布自今天起，所有入境旅客全部都要填寫健康聲明卡，換句話說，未來不論從...

熱門新聞

菲律賓民航委員會深夜下令 台灣列入禁止入境

全球疫情地圖／新加坡增至47例確診、香港暴增7例 各地新冠肺炎疫情一次看

最強免疫國真相！印尼為什麼零新冠肺炎確診病例？

鑽石公主號確診增至135例 船上台籍老翁咳血

大陸疫情整理包／北京、上海宣布半封城！確診達42638例、累計1016死

疑經糞管傳播！香港康美樓同棟鄰居感染武漢肺炎 百餘住戶急撤離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。