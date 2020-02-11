開放陸配來台被罵爆！眾氣揭「致命漏洞」：前面在努力什麼？

為因應武漢肺炎，今（11）日陸委會宣布自明（12）日起，持社會考量專案長期居留證或長期探親證的國人或陸配的中國大陸子女，基於家庭團聚及人道考量，准予入境，入境後須居家檢疫 14 天。消息曝光後立刻引爆熱議，許多人氣得大罵「家人亂跑還不是一樣，前面在努力什麼？」

中國大陸武漢肺炎疫情持續蔓延，許多在台大陸籍人士因封城而無法返家。基於防疫減少人員移動風險，考量人道精神並兼顧人員防疫管理，經相關機關會商並提報中央流行疫情指揮中心決定，陸委會宣布自2月12日零時起，對中國大陸入境管制採取兩項措施。

第一個措施為針對商務履約等6類事由已在台停留的商務人士，申請延長停留期限，得專案逐次核給15天。中央流行疫情指揮中心表示，約有2000名有長期居留證或長期探親證國人或陸配的中國大陸子女，基於家庭團聚及人道考量，准予入境，入境後需居家檢疫14天。

此項政策一出立刻掀起社會議論，ptt上就有人發問「陸配乖乖待在家不出門14天的機率？」底下留言更是罵聲一片，砲火隆隆直指「陸配不亂跑，家人亂跑不是一樣」、「那麼多人居家檢疫14天管得住嗎？」、「就算陸配不亂跑，家人都不用出門膩，真的傻眼」、「不懂欸，那前面在努力什麼？」、「這樣做一定防疫漏洞」、「很可能成為防疫破洞啊，到底在想什麼啊」。