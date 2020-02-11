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憂外送員成防疫漏洞 指揮中心這樣說

中央社 / 台北11日電
目前有不少接受隔離者因無法外出買飯，只能仰賴親友送餐或叫外送，也引發外送員恐慌。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

居家檢疫、隔離者人數愈來愈多，只能靠親友送餐或叫外送，外界也擔心外送員成防疫漏洞。指揮中心表示，已要求外送員不可直接與隔離者接觸，也建議以刷卡代替付現，降低風險。

根據中央流行疫情指揮中心統計，國內有450人新冠肺炎武漢肺炎）確診個案的接觸者進行居家隔離中、居家檢疫更已有1萬人，不僅頻頻傳出有民眾「趴趴走」，遭隔離者飲食也成問題。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中今天下午在指揮中心記者會表示，考量未來隔離的人會越來越多，因此也研擬改採社區檢疫體系，希望運用電腦相關資訊做有效管控，目前已著手研議。

目前有不少接受隔離者因無法外出買飯，只能仰賴親友送餐或叫外送，也引發外送員恐慌，擔心送餐時遭感染。

指揮中心執行官、疾管署署長周志浩說，只要使用線上刷卡，就能避免和外送員有金錢接觸，加上取餐不會超過15分鐘，不會有感染風險。

周志浩也指出，已要求外送員不可直接接觸隔離者，未來若有民眾真的沒人可送餐，或隔離面臨任何困難，會考慮必要時集中到特定隔離場所居住，提供生活上的照顧。

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