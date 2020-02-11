陸專家指新冠病毒可潛伏24天 陳時中：證據不足

中國病毒專家鍾南山公布研究，新型冠狀病毒最長潛伏期可達24天。衛福部長陳時中今天表示，目前國際間多以14天做為新冠病毒潛伏期，中國以疫調判斷潛伏期長短，科學證據不足。

中央流行疫情指揮中心下午召開記者會，有媒體問到鍾南山團隊評估新型冠狀病毒最長潛伏期可達24天的研究。

指揮中心指揮官、衛福部長陳時中說，潛伏期長短需要科學化數據支持，但中國專家卻以疫調做為潛伏期長短依據，在科學上尚顯不足，畢竟疫調結果和問診技巧息息相關，每個人對於症狀的定義、認知也都不同。

指揮中心執行官、疾管署長周志浩指出，國際間認為新型冠狀病毒潛伏期約2至10天，各國普遍還是以14天做為潛伏期標準，目前來看這樣的設定是適當的，未來會持續注意國際趨勢。

指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥則說，不論是新型冠狀病毒或其他疾病，潛伏期大多都落在14天以內，偶爾會出現幾例極端值，但以新型冠狀病毒而言，14天的潛伏期適用99%個案，未來是否提高，會再諮詢相關專家。

媒體詢問，第18例確診個案是台灣首例無症狀感染者，是否代表其潛伏期較長。莊人祥說，此個案至今仍無症狀，但「無症狀就是無症狀」，和潛伏期無關。

抗SARS（嚴重急性呼吸道症候群）專家、中研院生醫所兼任研究員何美鄉昨天接受記者聯訪時表示，國內第5例、第8例個案發病日僅相差1天，認為「幾乎可確定」無症狀者可傳染。

對此，陳時中表示，現在不用做太多臆測，畢竟疫情涉及科學，指揮中心會就科學已證實的部分全力來做，專家也研判國內第5例、第8例個案是因親密接觸而感染。

周志浩也說明香港青衣傳出有糞管傳播的狀況，根據目前掌握到的狀況，香港專家是基於過去SARS經驗，才會先撤離住民，會再追蹤最後判定結果。