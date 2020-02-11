台灣防疫表現優？趙少康揭2原因：蔡英文運氣好，撈到了

2019 新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續延燒，截至今（11）日為止，全球死亡人數正式破千，確診人數更是超過42000人。疫情未見緩和跡象，原本台灣更是外界預估繼中國之外的第二慘，然而目前確診病數仍控制在18人，相對於鄰近的日、韓是少的。資深媒體人趙少康對此就表示，總統蔡英文是「運氣好」，並提出兩點看法。

日前在網路播出的政論節目《鄉民來衝康》中，公民老師黃益中先是誇獎台灣疫情防護的做得相當不錯，言論一出讓一旁的趙少康感到不以為然，回擊「這是蔡英文真的運氣很好！」認為前年選舉選那麼爛，卻因為習近平說了一國兩制、香港反送中爆發，剛好讓她今年年初才可以大勝。

「哇！蔡英文簡直撈到了，對不對？」趙少康不敢講如果沒有習近平、香港反送中的話，蔡英文一定會當選或不當選，但是票絕對不會這麼高。更剛好的是，因兩岸情勢緊張，所以中國禁止自由行，連帶陸客通通不能來，團客更是大幅減少，「所以，剛好！不是我們防疫工作做得多好，我們防疫工作就是阻絕嘛！因為沒那麼多大陸人來嘛！如果跟以前一樣，有千萬或800萬陸客，滿街都是，我的天啊！還會像現在這樣的防疫嗎？」

趙少康接著表示，還有因為台商很少去中國醫院看病，只要生病就回來使用台灣健保，沒有在當地醫院，自然就減少交叉感染的機會。

對於趙少康的「好運說」，讓許多網友紛紛被惹毛「以前線防疫人員的努力，他通通都無視就對了？」、「運氣比實力更重要的概念」、「所以武漢爆發疫情是中共運氣不好」、「誇獎民進黨說不出口就說運氣好」。