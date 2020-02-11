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世衛武漢肺炎論壇要求保密協定 台灣醫師這麼看

中央社 / 台北11日電
曾參與WHO專家會議的台灣醫師吳佩昌（左一）認為，因視訊要錄影側錄都很容易，為防內容外流才會要求簽保密協定。聯合報記者王昭月／攝影

世衛武漢肺炎論壇今天登場，台灣派2名專家線上參與且簽下保密協定。曾參與WHO專家會議的台灣醫師吳佩昌認為，因視訊要錄影側錄都很容易，為防內容外流才會要求簽保密協定。

因應武漢肺炎，世界衛生組織（WHO）將於11日至12日邀請全球約400名專家舉辦論壇，預計台灣時間下午2時30分開始註冊。台灣派出的2名專家將以「台北」（Taipei）身分線上參與，受限保密協定，論壇無法直播或轉播。

根據中央社記者了解，台灣2017年失去世界衛生大會（WHA）觀察員身分後，台灣仍有少數專家受邀參與WHO的專家會議，高雄長庚醫院眼科醫師、教育部國教署學童視力保健計畫主持人吳佩昌就是其中一人。

吳佩昌今天接受中央社記者訪問時說，他曾於2018年11月中旬、2019年8月中旬二度參與WHO在新加坡舉辦的專家會議，各國專家齊聚討論視力保健策略，兩次都是現場參與。

吳佩昌說，他不僅曾以Chinese Taipei（中華台北）與會，還曾以Taiwan（台灣）身分與會，據悉現場中國專家認為台灣就是一個「地區」，並未有任何排斥的狀況出現，但大會資料中仍將台灣歸類於「中國區」，且拒絕讓他以R.O.C（Republic of China, 中華民國的英文縮寫）身分報名。

吳佩昌說，當時大會並未要求簽保密協定，會後也有發布公版的會議紀錄，他推測可能各國專家都是現場與會，關在同一個場所裡，比較沒有簽訂保密協定的必要；反觀這次世衛武漢肺炎論壇，由於有部分專家以線上方式參與，要視訊、錄影都很容易，為了避免內容外流，才會簽訂保密協定。

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