阿滴給WHO的一封公開信 要求世衛讓台灣加入助全球防疫

新冠肺炎（武漢肺炎，簡稱NCP）疫情持續，然而台灣依舊被排除在世界衛生組織之外，各界不斷呼籲讓台灣加入才不會出現防疫漏洞。10日知名YouTuber「阿滴英文」發布新影片，全英文講述台灣為什麼需要加入WHO，並希望網友幫忙分享，之後他本人再發布一段影片解釋這麼做的原因。

阿滴10日在阿滴英文頻道發布「給世界衛生組織的一封公開信」，信中提到，隨著新型冠狀病毒爆發，許多WHO會員都將組織傳達台灣的重要性。疾病肆虐是無視國界的，讓台灣加入不僅對台灣重要，也對世界重要，排除台灣在外可能造成防疫上的「盲點」。

WHO經常提出的一中問題，阿滴也解釋，台灣在地理位置的區隔下有獨立的疾病控管系統及航空交通管制，因此WHO在面對新冠肺炎疫情，對於台灣及中國應採取不同的防疫措施。讓台灣加入WHO，不僅能為世界防疫盡一份心力，也是在實踐WHO的願景，「健康是人權，沒有人該被排除在外」。

同時阿滴另外上傳一段影片解釋動機。他在影片中提到，過去幾一兩週，世界各國代表在WHO或其他場合為台灣發聲，令他相當感動，「不過這也讓我思考一件事情，我們身在台灣，最應該為我們自己發聲的不就是我們嗎？」

他強調，影片的目標觀眾是給「有台灣朋友的外國人」。阿滴表示，各國領袖在會議上為台灣發聲，並不是所有人都知道的事情，只有在台灣，媒體才會把會議狀況剪輯成精華片段。因此以全英文錄製發布在各大網路平台，為的就是要「走出同溫層」讓更多外國人知道台灣的處境。

影片上傳不到一天已經擠上YouTube發燒榜第一名，並有超過37萬觀看，留言區下方也湧進世界各國網友，包括菲律賓、馬來西亞、越南、巴西等力挺。而總統蔡英文也在臉書上分享影片，感謝阿滴利用網路社群影響力，把台灣人的聲音傳達給全世界。

另一方面，12日即將登場的因應新冠肺炎全球論壇，台灣是否參與再度成為媒體關注焦點。WHO今天重申台灣專家將以「線上」方式全程參與，蔡英文則回應將持續爭取實質的參與。