陳建仁：新冠病毒流感化 恐周期循環

全球新冠肺炎（武漢肺炎）病例續增加，本身也是公衛專家的副總統陳建仁昨天表示，新冠病毒逐漸演變成為高傳染、低致死，可能漸漸演變成類似流感的病毒。

長庚大學新興病毒研究中心主任施信如表示，無症狀感染者出現，顯示新冠病毒可能演變成如同229E及OC43這兩種冠狀病毒。這兩種病毒在人類間廣為流行，雖會引起普通感冒或上呼吸道感染，但症狀輕微。

陳建仁昨天在臉書發文，他指出，新型冠狀病毒有「高傳染、低致死、流感化」的特點，冠狀病毒逐漸從低傳染、高致死的ＳＡＲＳ病毒，逐漸演變成為高傳染、低致死的新冠肺炎病毒。它可能漸漸演變成為流感一樣的病毒，成為持續存在、周期循環的傳染病。因應新冠病毒流感化，應加強新冠肺炎防治藥物的研發與量產，包括快篩試劑、抗病毒藥物以及疫苗等。

大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山領銜的一份新冠病毒研究指，不排除有超級傳播者，個別潛伏期可長達廿四天。不過，消息一出後，鍾南山團隊出面澄清說「仍是個案」。

據香港大公文匯報導，由鍾南山領銜的「中國二○一九年新型冠狀病毒感染的臨床特徵」研究，九日發表論文（未經同行評審）。論文中，對來自大陸卅一個省市自治區的總計一○九九宗（截至一月廿九日）新冠肺炎確診患者的臨床特徵，進行回顧性研究。研究發現，新冠肺炎中位潛伏期為三天，最長可達廿四天。

鍾南山團隊指出，新冠肺炎的病死率約為百分之二點七，且患者大多為中老年人，病死率雖然比普通流感強，但遠比ＳＡＲＳ、伊波拉病毒或Ｈ７Ｎ９流感病毒低。

國內專家表示，在一些剛跨越宿主感染人類的的病毒，因為還在學習適應人類的階段，潛伏期會比較長，過去在禽流感就有發現類似狀況；但從目前國內病例狀況看來，潛伏期平均是三到七天。

中國醫藥大學附設兒童醫院感染科主任黃高彬表示，中國觀察到潛伏期逾十四天案例，應該只是極少數，大部分不會這麼長，由於新冠病毒相近的ＳＡＲＳ和ＭＥＲＳ，潛伏期推估十四天也是合理的。

公衛學者呼籲 發燒標準降為37.4度

台大公衛學院昨天召開疫情說明會，呼籲中央流行疫情指揮中心更新發燒定義，比照國際及中國大陸標準，從大眾認知的攝氏卅八度調降為卅七點四度，嚴防疫情擴散。

台大醫院環境職業醫學部主任蘇大成昨說，官方應加嚴發燒標準，台灣一般大眾認知發燒為卅八度，「已是上個世紀的標準」。目前美國最新論文指出，卅七點四度已算發燒；中國大陸新冠肺炎確診個案也有約二成體溫不滿卅八度，因而已改以卅七點四度以上作為發燒隔離條件。